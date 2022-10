PSG Mercato : Galtier renvoie Hugo Ekitike à sa responsabilité

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, a renvoyé Hugo Ekitike à sa copie sur son temps de jeu. Pour lui, c'est au joueur de montrer qu'il mérite de jouer plus.

Arrivé l’été dernier en provenance du Stade de Reims dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat fixée à 35 millions d’euros, Hugo Ekitike espérait certainement une tout autre situation au Paris Saint-Germain que ce qu’il vit depuis le début de la saison. Avec seulement 167 minutes dans les jambes, toutes compétitions confondues, l’attaquant de 20 ans traîne son spleen dans la capitale. Une terrible désillusion pour le natif de Reims, qui se faisait beaucoup de rêves en rejoignant la bande à Kylian Mbappé alors que Newcastle United lui déroulait le tapis rouge.

Barré par la rude concurrence de la MNM (Messi, Neymar, Mbappé), Ekitike impatiente toujours de marquer son premier but avec ses nouvelles couleurs. D’ailleurs, son entraîneur Christophe Galtier a publiquement reconnu que son jeune protégé commençait à montrer des signes d’agacement, mais avoue également avoir eu une longue discussion avec lui pour faire le point sur son temps de jeu.

Après avoir inscrit 10 buts avec le Stade de Reims en Ligue 1 la saison dernière, Hugo Ekitike peine encore à trouver ses marques au Paris Saint-Germain. De passage en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception de l’ES Troyes AC pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, Christophe Galtier s’est exprimé sur la situation de son avant-centre. Et s’il reconnaît avoir une part de responsabilité dans le mal-être de l’international espoir français, l’ancien coach de l’OGC Nice a également souligné la fébrilité du joueur lors de ses entrées en jeu.

« J’ai eu une longue discussion avec lui la semaine dernière. Il ne peut pas être satisfait de son temps de jeu. Je lui ai dit que j'avais une part de responsabilité, mais lui aussi (…) Avec notre trio offensif, cela demande beaucoup d'investissement, de résilience, de ne rien lâcher. Dès qu'on joue à la place de l'un des trois devant, il y a une comparaison. Ce sont des joueurs de classe mondiale. Je lui avais demandé de se rapprocher dans le jeu, d'avoir une connexion avec nos milieux et nos joueurs offensifs. Il a été déçu parfois de ne pas commencer certains matchs, j'en ai parlé avec lui et donné les raisons de mes choix. C'est un joueur talentueux, qui doit compenser son manque de temps de jeu à l'entraînement, en mettant plus de rythme et d'intensité », a expliqué le successeur de Pochettino.