PSG : mise en avant des jeunes, précision de Galtier après Haïfa

En faisant rentrer Warren Zaïre-Emery contre Haïfa, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier a montré sa reconnaissance envers les jeunes du club.

Le Paris-Saint-Germain a écrasé le Maccabi Haïfa (7-2) mardi en Ligue des Champions. Le club de la capitale s'est offert le luxe d'inscrire 7 buts durant le match, un véritable festival offensif qui lui permet de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition reine en Europe. Il faudra tout de même l'emporter sur le terrain de la Juventus Turin lors de la dernière journée pour conserver sa première place en phase de poules.

Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar et Carlos Soler ont tous participé à la victoire avec au moins un but inscrit. Mais un autre joueur a également attiré l'attention : Warren Zaïre-Emery. À seulement 16 ans, le milieu de terrain a joué ses premières minutes en Ligue des Champions avec son club formateur, le PSG. Il devient ainsi le plus jeune joueur du club à prendre part à cette compétition. Entré à la 79ème minute à la place de Vitinha, Zaïre-Emery continue de glaner du temps de jeu après avoir également fait son entrée lors du dernier match de Ligue 1 (contre l'AC Ajaccio, le 21 octobre dernier).

Christophe Galtier : « Il me paraissait important d'envoyer un signal à nos jeunes »

Interrogé sur ce choix de faire rentrer le jeune Zaïre-Emery, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier s'est expliqué :

« Par ce que Warren Zaïre-Emery montre à l'entraînement, en préparation et en Youth League, il me paraissait important d'envoyer un signal à nos jeunes. Si on travaille bien, qu'on a la qualité, qu'on est pro, on peut jouer au PSG ! » a-t-il ainsi déclaré au micro de BeIN Sports.

Des propos qui devraient rassurer les jeunes issus du centre de formation du club parisien. Il faut dire que jusqu'à présent, peu d'entre eux avaient reçu du temps de jeu en début de saison, que ce soit Ayman Kari (milieu, 17 ans), El Chadaille Bitshiabu (milieu, 17 ans) ou encore Ismaël Gharbi (attaquant, 18 ans). De son côté, Warren Zaïre-Emery gonfle ses statistiques avec le PSG en ajoutant un cinquième match disputé à son actif.