PSG : Les potentiels adversaires de Paris en 8es, du lourd en vue

Publié par Ange A. le 03 novembre 2022 à 00:48

Vainqueur de la Juventus ce mercredi, le PSG termine deuxième de sa poule et devrait rencontrer un cador européen en huitièmes de la C1.

PSG : Paris doublé par Benfica

Le Paris Saint-Germain a terminé la phase de poules de la Ligue des champions par une victoire. En déplacement sur la pelouse de la Juventus ce mercredi, le PSG l’a emporté (1-2). Un but de Kylian Mbappé et une réalisation de Nuno Mendes ont permis au club de la capitale de quitter le Piémont avec les trois points en poche. Les locaux ont sauvé l’honneur grâce Leonardo Bonucci. Victorieux des Bianconeri, les Rouge et bleu terminent néanmoins à la deuxième marche de leur poule. Le Benfica Lisbonne n’a fait qu’une bouchée du Maccabi Haïfa dans l’autre rencontre du groupe. Les Portugais se sont imposés (6-1) face aux Israéliens et finissent en tête grâce à leur meilleure différence de buts. Dauphin du club lisboète, Paris s’expose de nouveau à un adversaire d’un gros calibre lors des huitièmes de finale de la C1.

Un gros choc en vue pour Paris en 8es ?

Deuxième de son groupe, le Paris Saint-Germain affrontera le leader d’une poule au prochain tour. À ce stade, le PSG a de grandes chances d’hériter d’un adversaire d’un gros calibre. Le Bayern, Chelsea, Naples et Manchester City sont de potentiels adversaires de la bande à Galtier. Laquelle pourrait également retrouver le Real Madrid en huitièmes, son dernier bourreau dans la compétition et champion d’Europe en titre. Les Parisiens avaient étaient sortis par les Merengues la saison dernière suite à une remontada à Santiago Bernabeu (3-1).

Outre ces mastodontes, Paris pourrait affronter des adversaires moins clinquants comme Tottenham et le FC Porto. Les Spurs ont arraché leur qualification au forceps contre l’Olympique de Marseille lors de la dernière journée. Les Dragons ont terminé devant le Bayer Leverkusen et l’Atlético Madrid. Christophe Galtier et ses poulains seront fixés sur leur prochain adversaire le 7 novembre prochain.