Juve-PSG : La compo du Paris SG tombe, Galtier tranche en attaque

Publié par Thomas le 02 novembre 2022 à 14:18

C'est le grand jour pour le Paris SG, qui joue sa première place du groupe de Ligue des Champions contre la Juventus. Découvrez la compo du PSG.

PSG : Galtier tranche pour le remplaçant de Neymar

Tout se joue ce soir pour le Paris Saint-Germain qui se déplace à Turin pour défier une Juventus lancinante en Ligue des Champions. Premiers du groupe H mais talonnés par une surprenante équipe du Benfica Lisbonne, les Rouge et Bleu se doivent de revenir avec les 3 points pour ne pas se compliquer la tâche lors des 8es de finale.

« C'est beaucoup plus agréable d'être qualifié avant le dernier match. C'était un objectif obligatoire, au PSG. Il y a cet objectif de finir premier. On connaît les conséquences lors des tirages quand on finit second. Nous avons cette ambition sportive. On en a parlé avec les joueurs, on est concentrés », indiquait hier Christophe Galtier en conférence de presse.

Pour ce faire, le PSG devra composer sans Neymar, suspendu pour l’occasion. Afin de pallier à l’absence de la star brésilienne, Christophe Galtier devrait trancher entre Pablo Sarabia et Carlos Soler. Ce sera finalement le deuxième cité qui devrait débuter ce mercredi soir au Juventus Stadium, à en croire les informations de L’Équipe. La recrue estivale, de plus en plus à son avantage ces dernières semaines, accompagnera en soutien Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Dans son 4-3-3 devenu incontournable ces derniers temps, l’entraîneur parisien devrait également titulariser un autre Espagnol, Juan Bernat, dans l’optique de faire souffler Nuno Mendes qui revient progressivement de blessure. Forfait de dernière minute, Presnel Kimpembe sera quant à lui remplacé par Sergio Ramos. L'ex-capitaine du Real est revenu hier en conférence de presse sur son rôle dans l'effectif et son rapport avec son compère de la défense, Marquinhos.

« Ma relation avec Marquinhos est très bonne. Depuis que je suis arrivé, la relation avec tous mes coéquipiers est merveilleuse. Marquinhos est un top player, il est un joueur clé pour tout le monde. Quand il y a des moments difficiles, on essaie de gérer les problème dans le vestiaire. Je fais ça de façon naturelle, ce n'est pas calculé. Tout le monde respecte le capitaine et je suis heureux d'aider Marquinhos. »

Une Juve amoindrie pour recevoir le PSG

Dans le dur en championnat, les Bianconeri sont également à la peine en Europe et voient leur ticket pour la Ligue Europa être menacé par le Maccabi Haïfa. Avec seulement 3 petits points au compteur, le club turinois part logiquement comme outsider contre l’ogre parisien d’autant que la Vieille Dame déplore un grand nombre de forfaits. Si Paul Pogba a récemment rechuté à l’entraînement, Massimiliano Allegri doit également se passer de son serial buteur Dusan Vlahovic, mais également Angel Di Maria, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Moise Kean ou encore Bremer. De quoi entrevoir un onze fortement remanié contre le Paris Saint-Germain ce soir.

Compo probable du PSG contre la Juve :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : A. Hakimi, Marquinhos, S. Ramos, J. Bernat

Milieux de terrain : F. Ruiz, M. Verratti, Vitinha

Attaquants : L. Messi, K. Mbappé, C. Soler