Clermont Foot Mercato : Neto Borges livre un indice sur son avenir

Buteur avec le Clermont Foot ce week-end, Neto Borges commence a empiler les minutes de jeu avec le CF63 et semble s'être adapté à la Ligue 1.

Neto Borges est arrivé cet été au Clermont Foot dans le cadre d'un transfert libre après la fin de son contrat avec Genk en juin dernier. Rapidement titularisé par Pascal Gastien avec le CF63, le Brésilien de 26 ans semble avoir pris ses marques en Auvergne, comme en témoigne son premier but inscrit sous ses nouvelles couleurs contre le FC Nantes ce week-end. Dans un entretien pour le site de la Ligue 1, il revient sur son adaptation.

Comme l'explique lui-même Neto Borges, le style de jeu prôné par le Clermont Foot de Pascal Gastien permet d'utiliser au mieux ses qualités, notamment dans la conservation de balle, réalisant ainsi un assez bon début de saison en Ligue 1.

Lors de cette interview, Neto Borges s'est également prononcé sur son possible avenir au Clermont Foot. Le Brésilien a avoué vouloir trouver de la stabilité quelque part, notamment pour des raisons familiales, et il n'exclut pas que cela se fasse en Auvergne.

"Ce n’est pas toujours facile ! En France, une fois de plus, il faut apprendre une nouvelle langue, découvrir une nouvelle culture... J’en parlais avec ma femme et on se disait qu’on espérait trouver un chez nous. J’en ai un peu marre d’être un 'étranger'. J’ai envie de me projeter sur le long terme quelque part. Je ne sais pas encore où ça sera mais j’ai envie de stabilité pour moi et ma famille. On a un fils de six mois. Ce n’est pas l’idéal de changer d’endroit tous les ans."