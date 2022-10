Clermont Foot : Déjà un absent pour le CF63 face à Montpellier

Publié par Jules le 27 octobre 2022 à 15:53

Le Clermont Foot, qui s'est incliné contre le Stade Brestois ce week-end, affronte le Montpellier HSC dans une semaine avec déjà un absent.

Clermont Foot : Un défenseur suspendu face au MHSC

Le Clermont Foot, qui restait sur trois matchs sans défaite en Ligue 1, s'est incliné ce week-end face au Stade Brestois, lanterne rouge du championnat au moment du coup d'envoi. Un match marqué par la polémique entre Islam Slimani et Johan Gastien durant la rencontre. Malgré cette défaite, le CF63 reste 9e au classement avec 8 points d'avance sur la zone de relégation. Les hommes de Pascal Dupraz se déplacent à Nantes ce week-end, et reçoivent ensuite le Montpellier HSC avec un absent de taille.

Arrivé cet été au Clermont Foot, Maximiliano Caufriez sera suspendu pour la rencontre face au MHSC à cause d'une accumulation de cartons jaunes. Débarqué en prêt en provenance du Spartak Moscou, Caufriez est l'une des belles surprises du CF63 en ce début de saison et semble avoir trouvé sa place en tant que titulaire au sein du dispositif de Pascal Gastien. Le club auvergnat devra donc faire sans le défenseur belge face au Montpellier HSC.

Un bon début de saison pour le CF63

Promu en Ligue 1 la saison dernière, le Clermont Foot est de nouveau parti pour jouer le maintien en Ligue 1. Néanmoins, le CF63 semble avoir pris un peu d'avance sur ses concurrents en enchaînant les bons résultats en ce début de saison. En effet, après 12 journées de Ligue 1, les Clermontois sont 9e avec 17 points, plus proche du 5e (23 points) que du 17e (9 points).

Un bon début de saison qui permet au Clermont Foot d'afficher une certaine sérénité dans un exercice 2022-2023 à l'issue duquel quatre clubs seront relégués et où le CF63 faisait clairement partie des candidats au maintien en début de saison. Il faudra poursuivre sur cette lancée pour valider maintien dans l'élite au plus vite et s'assurer une saison plus tranquille.