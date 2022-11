ASSE : Laurent Batlles tape du poing sur la table après la défaite à Metz

Publié par Thomas G. le 08 novembre 2022 à 10:45

Battu 3-2 hier soir face au FC Metz, l' ASSE est de nouveau en crise après une défaite qui pourrait compter dans la course au maintien.

Le choc de cette 14e journée de Ligue 2 a livré son verdict hier soir, l’AS Saint-Etienne s’est incliné à Saint-Symphorien face au FC Metz. Les Verts ont été battus 3-2 par des Messins entreprenants et l' ASSE pointe désormais à la 16e place de Ligue 2. Cette défaite condamne les derniers espoirs de montée en Ligue 1 de l’AS Saint-Etienne. Les hommes de Laurent Batlles se battront donc pour le maintien cette saison en Ligue 2.

Interrogé après la défaite, l’entraîneur des Verts a déclaré : « Ce qui a coûté, c’est notamment la 1ère mi-temps qu’on fait encore avec un manque d’agressivité total. On ne rentre pas dans le match. Pas de l’agressivité pour être méchant, mais juste gagner des duels et imposer quelque chose à l’adversaire. Donc c’est aussi l’état d’esprit qu’aujourd’hui, on n’a pas et qu’il faut trouver parce qu’on est en danger, en difficulté. » Malgré plusieurs retours au score, les Stéphanois ont une nouvelle fois craquer dans les derniers instants.

ASSE : Les Verts doivent réagir face à Rodez

L’AS Saint-Etienne a un dernier match à disputer avant la trêve, ce samedi à domicile face à Rodez. Ce match est l’occasion pour les Verts de finir sur une bonne note. Dans le même temps, la réception des Ruthénois pourrait permettre à l'ASSE de laver l’affront de l’élimination en Coupe de France face à Rodez.

Laurent Batlles a évoqué ce rendez-vous important entre le 16e et le 19e de Ligue 2. L’entraîneur stéphanois a déclaré : « Il va falloir jouer dans 4 jours un match très très important contre Rodez, chez nous, devant notre public. Là il ne va pas falloir avoir peur. Il va falloir mettre ce qu’on a entre les jambes pour essayer de gagner ce match avec beaucoup de rigueur et d’envie. » La victoire est obligatoire pour l'ASSE qui est 19e à égalité de point avec Niort, dernier de Ligue 2.