ASSE : Laurent Batlles livre la clé du match contre le FC Metz

Publié par ALEXIS le 07 novembre 2022 à 17:37

En quête de points pour sortir de la zone de relégation, l’entraîneur de l’ ASSE sait ce qu’il faut à son équipe pour enchaîner une deuxième victoire à Metz.

FC Metz-ASSE : Laurent Batlles veut plus de présence devant le but adverse

En Ligue 1, l’ ASSE reste sur une victoire contre Amiens SC en Picardie (1-0), il y a une quinzaine de jours. L’objectif des Verts face au FC Metz, ce lundi à 20h45, est donc d’enclencher une série positive, afin de remonter au classement. Ils sont relégables en National, avant leur match contre les Messins. Pour tenter de redresser la barre, Laurent Batlles cherche des solutions. Pour ce faire, il a rencontré individuellement ses joueurs la semaine dernière et a évoqué avec eux, leur positionnement sur le terrain, d’après les informations de France Bleu.

Après ces rendez-vous individuels, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne se pose des questions inquiétantes. « Je ne sais pas si mes joueurs font preuve d'une trop grande prudence, ce n'est pas quelque chose que je leur ai demandé. Peut-être veulent-ils sécuriser quelque chose, mais aujourd'hui, le fait de sécuriser ne nous permet pas d'amener du déséquilibre chez l'adversaire. » Et pour trouver l’équilibre, la cohésion au sein de son équipe et se projeter collectivement vers l’avant, Laurent Batlles a indiqué : « Nous devons retrouver des positionnements qui nous permettraient d'être bien plus présents devant le but adverse. »

Matthieu Dreyer vise les six points en jeu avant la Coupe du Monde

19e avec 11 points à présent, l’AS Saint-Etienne vise 6 points avant la trêve internationale. Après le FC Metz, les Verts reçoivent à nouveau Rodez, le 12 novembre à 15h, lors de la 15e journée de Ligue 2. « On ne regarde pas forcément le classement […]. D'ici la trêve de la Coupe du monde, notre objectif est de réaliser deux matchs cohérents dans le contenu. Évidemment, si nous pouvons prendre six points d'ici la trêve, nous n'allons pas nous en priver », a déclaré Matthieu Dreyer, dernier rempart de l’ ASSE.

Éliminée de la Coupe de France au 7e tour par Rodez, l’ ASSE se concentre sur le championnat qu’elle a démarré avec 3 points en moins, du fait des sanctions de la LFP. En cas de victoire lors du match en clôture de la 14e journée de Ligue 1, les Stéphanois passeraient devant Dijon FCO et Nîmes Olympique, à la 15e place, grâce à leur différence de buts.