Stade Rennais Mercato : L'arrivée d'une légende de Marseille s'éloigne

Publié par Enzo Vidy le 08 novembre 2022 à 17:15

Annoncé au Stade Rennais pour entraîner les attaquants de l'académie du SRFC, une icône de Marseille ne devrait finalement pas venir en Bretagne.

Le 27 septembre dernier, France Bleu Armorique révélait que des discussions étaient en cours avec un certain Toifilou Maoulida, dans le but de succéder à Mickaël Pagis en tant qu'entraîneur des attaquants de l'académie du SRFC. Si l'ancien avant-centre de l'OM et du Stade Rennais était très intéressé par ce projet, il semblerait que le dossier est atteint un point de non-retour entre les deux parties. En effet, d'après les dernières informations de François Rauzy, journaliste pour France Bleu Armorique, le dossier serait finalement au point mort malgré plusieurs rencontres entre le club et Toifilou Maoulida.

Il est donc très peu probable de voir Toifilou Maoulida débarquer chez les Rouge et Noir dans les semaines à venir, même si un retournement de situation n'est pas à exclure.

Stade Rennais Mercato : L'académie du SRFC continue d'éclore de jeunes pépites

Après Ousmane Dembélé et Eduardo Camavinga, l'académie Rouge et Noir offre encore de nouveaux joyaux en ce début de saison. Si Désiré Doué a d'abord fait parler de lui pour sa précocité et son talent indéniable malgré son jeune âge, il y a depuis peu le jeune Lesley Ugochukwu, auteur de prestations remarquées avec le Stade Rennais, notamment en Ligue Europa où il a remplacé Xeka, qui n'était pas qualifié pour la phase de poule de cette compétition.

Ces deux joueurs issus du centre de formation Rouge et Noir montrent à quel point l'académie du Stade Rennais est l'une des meilleurs en France, si ce n'est la meilleure ces dernières années. Il est fort probable que le Roazhon Park découvre de nouveaux talents d'ici la fin de la saison, et dans les années à venir.