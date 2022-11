PSG Mercato : Luis Campos tient ses trois recrues de janvier !

Publié par Thomas le 09 novembre 2022 à 18:09

À l'approche du mercato hivernal, le directeur du recrutement du PSG, Luis Campos, aurait déjà identifié trois signatures importantes.

L’hiver devrait être mouvementé au Paris Saint-Germain. Si le club de la capitale livre une première partie de saison remarquable avec aucune défaite depuis la reprise, l’effectif Rouge et Bleu est voué à connaître du changement, notamment après un été plutôt décevant en termes d’arrivées. Très dépendant de son onze de base, l'équipe de Christophe Galtier note un manque de profondeur de banc dans certains secteurs de jeu, qui lui a parfois coûté quelques points. Avec de nombreux échecs enregistrés lors du dernier mercato (Skriniar, Lewandowski, Tchouaméni), Luis Campos souhaite repartir de l’avant au mois de janvier et aurait déjà identifié ses 3 objectifs sur le marché des transferts.

Comme le révèle Le Parisien ce mercredi, le dirigeant portugais aimerait tout d’abord recruter un attaquant de pointe. Après les échecs Lewandowski, Scamacca et Rashford, Luis Campos souhaite enfin offrir un avant-centre à Kylian Mbappé, qui se plaignait il y a quelques mois de son positionnement de "pivot" sur le terrain. En plus d’un avant-centre, le board du Paris Saint-Germain aimerait densifier son entrejeu avec un joueur d’impact. Le journal francilien évoque en effet la volonté du club d’apporter de la concurrence à un poste plutôt fourni techniquement (Vitinha, Verratti, Ruiz), mais moins en vue sur le plan physique. Enfin, le Paris SG cible en priorité un défenseur central de haut standing. Véritable point faible du PSG cette saison, la charnière devrait se renforcer avec la venue d’un joueur d’expérience. Mais l'une des cibles à ce poste semble s'éloigner à grands pas.

PSG Mercato : La piste Milan Skriniar prend du plomb dans l’aile

Si Milan Skriniar a longtemps été l'objectif numéro 1 au poste de défenseur central, le dossier semble plus que jamais échapper aux mains de la direction du Paris Saint-Germain. L’écurie Rouge et Bleu remue ciel et terre pour convaincre à la fois le joueur, mais aussi l’Inter Milan de finaliser le deal. Alors que les Intéristes se montrent fermés depuis l’été dernier pour lâcher leur roc slovaque, le footballeur de 27 ans ne serait également plus très chaud à l’idée de rejoindre le Parc des Princes. D’après Sébastien Denis, la femme de Skriniar ne voudrait pas s'installer à Paris et préférerait rester en Italie où elle s'y sent bien. Une tendance qui aurait grandement impacté le joueur dans sa décision de rester chez les Nerazzurri.