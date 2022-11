PSG Mercato : Mbappé a trouvé le pivot idéal pour le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 01 novembre 2022 à 15:13

Mécontent de son positionnement sur le terrain, Kylian Mbappé semble finalement avoir trouvé l’attaquant capable d’évoluer en pivot à ses côtés, au PSG.

Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance du Stade de Reims, avec lequel il avait notamment inscrit une dizaine de buts en Ligue 1 la saison dernière, Hugo Ekitike a du mal à retrouver ses repères au Paris Saint-Germain. Et alors que Luis Campos et les décideurs parisiens sont en train de travailler en coulisses pour le recrutement d’un attaquant supplémentaire, qui va jouer dans un rôle de pivot pour donner plus de liberté à Kylian Mbappé sur le terrain, la star française de 23 ans voudrait venir au secours de son compatriote de 20 ans pour lui permettre de revenir à son niveau.

Lors de l'émission 100% PSG La Tribune, Benjamin Quarez a révélé qu’il se forme au sein du PSG une certaine complicité entre Ekitike et Mbappé. Le journaliste du quotidien Le Parisien explique notamment que le Champion du Monde 2018 aurait expressément demandé à Christophe Galtier qu'il aimerait jouer avec Hugo Ekitike « ou au moins essayer une association » avec lui. En attendant de connaître la décision de son entraîneur, le natif de Reims ne baisse pas les bras et continue de travailler pour trouver sa place au sein de la redoutable attaque parisienne.

Mercato PSG : Hugo Ekitike ne baisse pas les bras

En effet, Le Parisien assure que l’ancien avant-centre du Stade de Reims n’est pas vraiment surpris de sa situation au Paris Saint-Germain. En acceptant le challenge parisien l’été dernier, l’international espoir tricolore était bien conscient des risques qu’il court dans une attaque composée de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Certain de sa force mentale et athlétique, Hugo Ekitike serait donc déterminé à tout mettre en oeuvre pour se parvenir à se faire une place dans la rotation mise en place au Paris Saint-Germain.

Le soutien de Kylian Mbappé ne fera donc que le booster à y parvenir rapidement.