PSG Mercato : Mbappé d’accord avec Man United ? Une légende se livre

Publié par JEAN-LUC D le 17 novembre 2022 à 21:08

Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG pour rejoindre Man United l’été prochain ? Une légende des Red Devils croit en savoir plus sur le sujet.

Après sa sortie fracassante dans la presse ces derniers jours, Cristiano Ronaldo pourrait faire ses valises et quitter Man United lors du prochain mercato hivernal. D’ailleurs, la direction du club anglais serait d’ores et déjà à la recherche de son éventuel successeur. Dans cette optique, The Mirror assure que les dirigeants mancuniens voudraient tenter leur chance auprès de Kylian Mbappé à l’issue de la saison en cours.

Le média britannique précise même que la famille Glazer, propriétaire de Manchester United, serait en train de préparer une offre de 170 millions d'euros pour convaincre le Paris Saint-Germain de laisser filer Mbappé afin de remplacer Cristiano Ronaldo en Premier League. Et l’affaire ne serait pas qu’une simple rumeur de l’autre côté de la Manche.

PSG Mercato : Rio Ferdinand se livre sur la possible arrivée de Mbappé

Ancien défenseur central et capitaine de Man United entre 2002 et 2014, Rio Ferdinand a de solides entrées à Old Trafford. Désormais consultant dans l’émission The Shade Borough, l’ancien international anglais donne régulièrement son avis sur des questions concernant les Red Devils. Alors que Kylian Mbappé est de plus en plus annoncé comme le probable remplaçant de Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand a entretenu le suspense après avoir rencontré l’attaquant du Paris Saint-Germain en octobre dernier. « On a eu une conversation », a lancé l’homme de 44 ans avant d’ajouter : « Vous n'avez pas vu ma publication quand je l'ai rencontré ? Je ne peux pas vous donner le scoop... »

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2025, Kylian Mbappé aurait-il donné son accord pour un transfert en Grande-Bretagne l’été prochain ? Ce jeudi, le portail espagnol Defensa Central annonce également que Jürgen Klopp, le manager de Liverpool, aurait expressément demandé à ses dirigeants d'accélérer la cadence pour recruter Kylian Mbappé. Si possible, dès cet hiver.