Man United Mercato : Ronaldo acte son départ et fracasse Ten Hag

Publié par Ange A. le 14 novembre 2022 à 01:41

Cristiano Ronaldo a vidé son sac sur son entraîneur Eric ten Hag. L’attaquant portugais est frustré par sa situation à Manchester United.

Pour la deuxième fois en une semaine, Erik ten Hag s’est passé des services de Cristiano Ronaldo. Jeudi, le Portugais avait été ménagé en Coupe de la Ligue en raison de sa maladie. De nouveau absent dimanche lors de la victoire en championnat contre Fulham, aucune donnée n’a fuité sur l’absence de CR7. Absent sur le rectangle vert, l’ancien attaquant du Real Madrid a exprimé son mal-être chez les Reds Devils dans un entretien accordé à Piers Morgan diffusé dimanche soir. Le célèbre numéro 7 mancunien ne cache pas son ressentiment envers Erik ten Hag, son entraîneur.

« Je n’ai pas de respect pour lui parce qu’il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n’as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi », a lâché Ronaldo avant de jeter un froid sur son avenir à Old Trafford.

Man United Mercato : Cristiano Ronaldo poussé la sortie

Présenté ces derniers mois comme un sérieux candidat au départ, Cristiano Ronaldo a confirmé qu’il est devenu indésirable à Manchester United. Le Portugais assure notamment qu’il a été poussé vers la sortie par des dirigeants et Erik ten Hag. Mal à l’aise chez les Reds Devils, le quintuple Ballon d’Or se dit prêt à prendre la porte. Il se sent notamment « trahi » par le club. Auteur de trois buts et deux offrandes en 16 matchs, il est d’ailleurs loin de ses standards cette saison.

« Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m’en fiche, les gens doivent entendre la vérité. Oui, je me sens trahi et j’ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison, mais aussi la saison dernière », a confié CR7. En fin de contrat l’été prochain, le goleador portugais est plus que jamais sur le départ. Reste maintenant à savoir s’il ira au moins au bout de son contrat. Réponse dans les prochains mois.