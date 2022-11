Real Madrid Mercato : Les Merengues surveillent un prodige anglais

Publié par Thomas G. le 18 novembre 2022 à 02:08

Conscient de la nécessité de régénérer l'effectif, le Real Madrid pourrait accueillir un grand espoir anglais l'été prochain.

Le Real Madrid a multiplié les bonnes affaires ces dernières années grâce à leur cellule de recrutement. Cette stratégie a notamment permis aux Madrilènes de recruter Antonio Rüdiger et David Alaba, libres de tout de contrat. Les Merengues ont également pour objectif de poursuivre la restructuration de l’effectif de Carlo Ancelotti. Cet hiver, le Real Madrid sera un des acteurs majeurs du mercato et les Merengues pourraient recruter plusieurs joueurs pour conserver un effectif de qualité.

Selon les informations de Mundo Deportivo, les Madrilènes ont coché le nom du jeune espoir anglais Charlie O’Connell. Le défenseur de 19 ans est en fin de contrat avec son club formateur, Peterborough, et le Real Madrid pourrait l’accueillir libre. Charlie O’Connell pourrait remplacer Nacho Fernandez dans la hiérarchie des défenseurs centraux derrière Antonio Rudiger, David Alaba et Eder Militao. Le prodige anglais s’est illustré grâce à sa solidité dans les duels, sa vision de jeu et ses nombreuses anticipations. Charlie O’Connell est l’un des grands espoirs du football anglais, le défenseur de 19 ans est également sur les tablettes du Barça et du Bayern Munich. Selon l’entraîneur de Peterborough, Grant McCann, plusieurs grosses écuries européennes sont venues observer sa jeune prouesse cette saison.

Real Madrid Mercato : La lutte avec le Barça se poursuit durant le mercato

Le Real Madrid et le Barça sont au coude-à-coude en tête de la Liga et le duel tourne pour l’instant en faveur des Blaugranas. Ces derniers comptent deux points d’avance sur le Real après les récentes contre-performances des Merengues. Les deux cadors de Liga se livrent également un duel sur le marché des transferts pour recruter les meilleurs talents. En plus de Charlie O’Connell, Pedro Porro fait l’objet d’une lutte entre les deux géants européens.