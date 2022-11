PSG Mercato : Manchester United tient la réponse de Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 21 novembre 2022 à 21:37

Proche de licencier Cristiano Ronaldo, Manchester United aurait fait de Kylian Mbappé sa priorité pour le remplacer. L’attaquant du PSG aurait tranché.

Après son interview fracassante sur la chaîne Talk TV, Cristiano Ronaldo ne devrait plus revenir à Manchester United après la Coupe du Monde au Qatar. Selon les informations de plusieurs médias anglais, les dirigeants des Red Devils étudieraient en ce moment avec leurs avocats les voies légales pour casser le contrat de la star portugaise sans avoir à lui verser un centime sur les mois de salaire restant à son engagement qui court jusqu’au 30 juin prochain. D’ailleurs, la famille Glazer, propriétaire du club anglais, aurait d’ores et déjà lancé les grandes manoeuvres pour trouver un remplaçant à leur numéro 7.

Dans cette optique, les décideurs mancuniens seraient prêts à mettre un chèque de 170 millions sur la table pour tenter de convaincre le Paris Saint-Germain de leur céder Kylian Mbappé l’été prochain. Le richissime pensionnaire de la Premier League serait déterminé à battre la concurrence de Liverpool dans ce dossier. Une destination qui ne semble pourtant pas intéresser le principal concerné.

PSG Mercato : Mbappé pas intéressé par un transfert à Man United

Ce lundi, le journaliste Dharmesh Sheth de Sky Sports a évoqué la possible arrivée de Kylian Mbappé à Manchester United en provenance du Paris Saint-Germain l’été prochain. Pour Give Me Sport, le spécialiste anglais assure que les Red Devils n’ont pas les ressources nécessaires pour s’engager dans une telle opération. « Mes informations à propos de Mbappé et Manchester United sont que les Mancuniens ont dépensé tout leur budget cet été », a-t-il expliqué.

De son côté, le quotidien catalan Sport indique que l’international français de 23 ans ne serait pas emballé par l’idée d’un transfert à Old Trafford. Mbappé n’étant pas particulièrement attiré par le projet mancunien. Si son rêve reste toujours d’évoluer au Real Madrid, le partenaire de Lionel Messi et Neymar Jr aurait également un faible pour Liverpool et son entraîneur Jürgen Klopp. Reste maintenant à savoir si le PSG voudra le laisser partir à l’issue de la saison 2022-2023.