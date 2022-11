Man United Mercato : Le licenciement de Cristiano Ronaldo se précise

Publié par Jules le 18 novembre 2022 à 15:52

Ces derniers jours, la situation entre Man United et Cristiano Ronaldo se tend, à tel point que les Red Devils pourraient prendre une grande décision.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est plus l'amour fou entre Cristiano Ronaldo et Man United. En effet, le joueur semble clairement vouloir partir, alors que son interview récente sur TalkTV a mis le feu aux poudres au sein du club mancunien. Dans cette interview, CR7 s'en prend notamment à Erik ten Hag, le coach des Red Devils, mais aussi à l'institution. La goutte de trop pour le club mancunien qui devrait prendre une décision très bientôt.

Dans un communiqué publié ce matin sur le site de Manchester United, la direction affirme s'être saisie de l'affaire. "Manchester United a pris ce matin les mesures appropriées en réponse à la récente interview de Cristiano Ronaldo avec les médias. Nous ne ferons pas d'autres commentaires tant que ce processus n'aura pas abouti." Reste à voir ce que décideront de faire les Red Devils, dont l'image souffre avec cette récente polémique.

Man United Mercato : Les dirigeants veulent acter le licenciement de Cristiano Ronaldo

Le Daily Mail a révélé aujourd'hui des informations permettant d'anticiper la suite des évènements entre Man United et Cristiano Ronaldo. Selon le tabloïd anglais, les dirigeants attendaient de voir l'interview de Ronaldo dans son intégralité avant de prendre une décision. C'est désormais chose faite et, suite à ce visionnage, le club aurait débuté les démarches légales pour mettre fin au contrat qui lie CR7 et les Red Devils au plus vite.

Tandis que Cristiano Ronaldo touche 574 000 euros par semaine à Man United, les dirigeants pourraient alors économiser cet argent, tout en réaffirmant la place prépondérante de l'institution. En licenciant l'un des meilleurs joueurs du monde pour des questions de respect, l'écurie mancunienne rappellerait donc que personne, ni même CR7, ne passe avant l'intérêt du club.