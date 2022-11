FC Lorient : Deux responsables condamnés pour homicide involontaire

Publié par ALEXIS le 22 novembre 2022 à 01:05

Deux responsables ont été condamnés pour homicide involontaire, relatif à la mort accidentelle d’un jardinier sur le terrain du FC Lorient, en décembre 2020.

Deux ans après la mort de Yoann Essirard, un jardinier de 36 ans, sur le terrain du FC Lorient, la justice a condamné deux responsables de Sportingsols (entreprise de construction de sols sportifs et revêtement terrain), ce lundi 21 novembre. Selon les informations de l’AFP, relayées par 20 Minutes, « les deux directeurs généraux de Sportingsols, Robert Jobard et Loïc Paul, ont été reconnus coupables de défaut de formation et de mise à disposition d’équipement, mais aussi de travail dissimulé. » Ce duo de dirigeants a été condamnés à six mois de prison avec sursis et onze amendes de 500 euros, soit une amende par salarié partie civile, dont la veuve du bénévole décédé, à en croire la source. La justice a estimé qu’ils avaient une part de responsabilité dans l'accident.

FC Lorient : Yoann Essirard mort accidentellement au Moustoir

Pour revenir au fait, Yoann Essirard a été tué par la chute accidentelle d’une rampe de chauffage sur la pelouse du Moustoir, dans l’antre du FCL. Il était âgé de 36 ans et père de trois enfants. L’accident s’est produit pendant la crise de Covid-19, en l’absence des supporters des Merlus, mais en présence des joueurs, après le coup de sifflet final du match entre le FC Lorient et le Stade Rennais (0-3). Le soir du 20 décembre 2020, Yoann Essirard avait été invité par son frère, salarié de l’entreprise Sportingsols, pour l’aider à soigner la pelouse du Moustoir. Chacun des trois salariés affectés à l’entretien de la pelouse pouvait inviter un proche pour aider à la remise en état du terrain, d'après la source. Yoann Essirard a trouvé la mort alors qu’il déplaçait un portique chauffant, sous le regard des joueurs remplaçants participant à un décrassage. Selon le média, le disparu était un passionné de football.