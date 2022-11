ASSE : Un autre ancien joueur révèle le gros souci de Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 26 novembre 2022 à 10:48

Un autre ancien joueur de l’ ASSE a pris la parole pour livrer son opinion sur la situation du club en Ligue 2. Sans détour, il évoque une catastrophe.

À l’instar de plusieurs anciens joueurs de l’ ASSE, Allan Olesen (48 ans) est attristé par la situation du club ligérien depuis sa relégation en Ligue 2. Le défenseur danois a connu cette division en dessous de l’élite avec l’AS Saint-Étienne entre 2001 et 2003. Il est donc bien placé pour apprécier la situation que vivent les joueurs et les supporters en ce moment. « Ça me brise le cœur. Je regarde cela à distance, mais c’est impensable que le club soit tombé si bas alors qu’il y a une incroyable ferveur populaire. Je peux comprendre la frustration des supporters, mais je n’excuse pas les débordements qui nuisent au club », a-t-il confié au quotidien Le Progrès, avant le match France-Danemark de ce samedi (17h) en Coupe du monde 2022.

ASSE : Olesen pointe les choix très controversés de la direction de Saint-Étienne

Selon Allan Olesen, l’ ASSE bénéficie certes du soutien de ses supporters pour tenter de remonter la pente, mais la direction doit faire de meilleurs choix dans sa politique de gestion et aussi dans le recrutement des joueurs et de l'entraineur. « L’AS Saint-Étienne, c’est un peu le AGF Aarhus chez nous. Le club bénéficie d’une belle cote d’amour, mais les résultats ne suivent plus. Et les choix de la direction sont très controversés comme à Saint-Étienne », a constaté l’arrière latéral droit retraité. Pour finir, Allan Olesen a tiré la sonnette d'alarme : « Derniers de Ligue 2, c’est une véritable catastrophe. Pour les joueurs, ce doit être difficile d’évoluer sous pression en permanence ».

Rappelons que l' ASSE est bon dernier de Ligue 2 avec 11 points et 28 buts concédés en 20 journées de championnat. Quatre clubs descendent cette saison comme prévu, et les Verts sont parmi les équipes menacées.