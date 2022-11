PSG Mercato : Galtier lâche un gros indice pour l’avenir de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 26 novembre 2022 à 09:48

Alors que Kylian Mbappé et la France affrontent le Danemark ce samedi pour la 2e journée de la Coupe du Monde, Christophe Galtier a évoqué son avenir au PSG.

À en croire La Gazzetta dello Sport, Kylian Mbappé n’aurait toujours pas pardonné au Paris Saint-Germain le recrutement estival raté, avec notamment l’absence d’un attaquant capable d’évoluer en pivot afin de lui donner plus de liberté sur le terrain. Toujours selon la même source, l’attaquant de 23 ans serait également remonté contre ses dirigeants pour l’affaire de l’armée numérique, une agence externe de faux comptes pour dénigrer certaines personnes bien ciblées, dont lui-même Mbappé.

Pour toutes ces raisons, le Champion du Monde 2018 voudrait toujours quitter le Paris SG à la fin de la saison en cours. D’ailleurs, le coéquipier de Messi et Neymar n’aurait pas du tout oublié le Real Madrid, dont il continue de rêver. Alors que les rumeurs ont refait surface concernant l’avenir de Mbappé, son entraîneur Christophe Galtier a fait le point sur sa situation.

Mercato PSG : « Kylian Mbappé est heureux au Paris SG » selon Galtier

En pleine trêve internationale pour raison de Coupe du Monde au Qatar, Christophe Galtier a accordé une longue interview au quotidien madrilène Marca. Interrogé sur les rumeurs de départ autour de son attaquant Kylian Mbappé, le coach du Paris Saint-Germain s’est voulu très affirmatif : l’enfant de Bondy est heureux dans la capitale, il n’y a donc aucune raison qu’il s’en aille.

« Quand un joueur est heureux dans un endroit, il n'a aucune raison de le quitter. Pour être heureux, il faut en profiter. À partir du moment où le joueur prend du plaisir sur le terrain et qu'il sent qu'il est dans une équipe qui peut gagner et qui peut conquérir de grands défis, il n'a aucune raison de partir », a déclaré le successeur de Mauricio Pochettino. Dans la suite de l'entretien, le journaliste espagnol demande à Galtier si Mbappé est heureux au PSG. « Oui, bien sûr. C'est garanti », a rétorqué le technicien français.

De quoi rassurer les Ultras parisiens.