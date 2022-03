PSG Mercato : C’est terminé pour Mauricio Pochettino au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 10 mars 2022 à 14:25

L’élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid a-t-elle scellé le sort de Mauricio Pochettino ? La tendance va dans ce sens.

Mauricio Pochettino ne sera pas là la saison prochaine

Nommé en janvier dernier en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne devrait pas aller jusqu’au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain. En effet, Julien Laurens confirme que l’ancien manager de Tottenham ne sera pas sur le banc des Rouge et Bleu la saison prochaine. La nouvelle désillusion de l’équipe parisienne en Ligue des Champions, mercredi soir à Santiago Bernabeu, ayant totalement scellé l’avenir du technicien argentin dans la capitale.

« Pochettino ne sera pas là la saison prochaine, je peux vous le dire, à moins qu'ils n'arrivent pas à faire venir Zidane. Je ne pense même pas qu'il veuille être là-bas ; il veut être en Angleterre. Sa famille est toujours à Londres et il a été à l'hôtel à Paris pendant un an, c'est peut-être une partie du problème. Vous ne pouvez pas laisser votre équipe sombrer comme elle l'a fait ce soir sans réagir. Il a été trop réactif », a expliqué le journaliste du média ESPN sur les ondes de la BBC. Une tendance déjà évoquée par plusieurs sources avant même le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre les Merengues et le Paris SG. Toutefois, Leonardo ne veut pas trancher dans la précipitation.

PSG Mercato : Leonardo annonce la couleur pour Pochettino

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino va terminer la saison avec le Paris Saint-Germain. Au micro de RMC Sport, le directeur sportif de l’écurie francilienne a assuré que l’Argentin de 50 ans ne sera pas licencié après l’élimination contre le Real Madrid. Au moins jusqu’à la fin de l’exercice en cours.

« On doit vraiment tout se dire sur ce qu’il s’est passé. Mais on ne doit pas tout jeter et tout mettre à la poubelle. On ne doit pas tout recommencer de zéro à chaque défaite. L’objectif c’est de gagner la C1, et jusqu’à la mi-temps de ce match on était bien. On doit rester ensemble. Pochettino est toujours dans le projet de cette saison. Ce n’est pas le moment de penser à ça », a déclaré Leonardo.