LOSC Mercato : Un grand espoir justifie son départ de Lille

Publié par ALEXIS le 26 novembre 2022 à 19:18

Un jeune joueur très prometteur formé au LOSC est parti du club sans signer de contrat pro. Il donne les raisons de son choix et ne le regrette pas du tout.

Grand espoir du LOSC, Jaly Mouaddib a quitté Lille à l'été 2020 pour s’engager avec Angers SCO, alors qu’il avait la possibilité de signer son premier contrat professionnel avec le club nordiste. Deux ans et demi plus tard, le jeune joueur (ailier ou milieu offensif) ne regrette pas son départ de Lille OSC. Il estime qu’à cette période, il lui était difficile de se faire une place au sein de l’équipe dirigée par Christophe Galtier. Une équipe où les postes étaient bien doubler avec de top joueurs (José Fonte, Jonthan David, Jonathan Ikoné, Renato Sanchez) et des stars, dont l'international turc Burak Yilmaz ou encore Jonathan David.

« J’avais l’opportunité de signer mon premier contrat professionnel à Lille, mais honnêtement, je savais qu’à cette époque, c’était trop compliqué pour les jeunes de jouer en professionnel. L’équipe était trop forte et jouait le haut de tableau, c’était compliqué d’intégrer les jeunes », expliqué le joueur de 22 ans, au site Actu.

LOSC Mercato : Jaly Mouaddib a préféré rester en France

Engagé par le SCO jusqu’au 30 juin 2023, Jaly Mouaddib aurait pu aller à l’étranger, mais il a privilégié le Championnat de France. « Il était également question de grosses écuries européennes, mais je voulais rester uniquement en France. Donc quand Angers SCO m’a contacté, j’ai été séduit et j’ai signé direct », avoue-t-il. Après le départ du natif de Lens, le LOSC a été sacré champion de Ligue 1 à l’issue de la saison 2020-2021. De plus, le choix de Jaly Mouaddib est discutable, même s'il n'avoue pas, car il n'a toujours pas joué le moindre match avec l'équipe professionnelle angevine, en deux saisons et demie.