PSG : Luis Campos crache ses vérités sur le Mercato hivernal !

Publié par JEAN-LUC D le 29 novembre 2022 à 07:03

Luis Campos a animé une conférence de presse avec le Celta Vigo ce lundi. Le conseiller football du PSG en a profité pour s’exprimer sur le mercato hivernal.

Après avoir attiré six recrues lors du dernier mercato estival, notamment Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Carlos Soler et Fabian Ruiz, le Paris Saint-Germain veut compléter son effectif avec un défenseur central et un attaquant capable d’évoluer en pivot pour permettre à Kylian Mbappé d’avoir plus de liberté sur le terrain. Selon les informations de L’Équipe, face à la menace du Fair-Play Financier de l’UEFA, le Paris SG ne pourra pas faire de folie et envisagerait donc l’option d’un prêt pour renforcer sa charnière centrale.

Difficile donc d’attirer un défenseur de classe mondiale dans ces conditions. Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes le 1er janvier et qu’il pourrait lui permettre d’apporter les ajustements nécessaires au collectif parisien, Luis Campos a livré une importante confession sur cette période de recrutement.

PSG : Luis Campos n’est « pas un grand fan du mercato hivernal »

Alors que Christophe Galtier réclame du renfort au Paris Saint-Germain, notamment en défense centrale afin de dérouler avec beaucoup plus d’aisance son système à trois centraux, Luis Campos pourrait lui réserver une grosse surprise lors du prochain marché des transferts de janvier. En effet, le conseiller football du club de la capitale a confié aux journalistes espagnols venus l’écouter ce lundi lors d’une conférence de presse avec le Celta Vigo qu’il n’apprécie pas particulièrement le mercato hivernal.

Toutefois, le dirigeant portugais n’exclut pas forcément de passer à l’offensive durant cette période. « Je ne suis pas un grand fan du mercato hivernal. C'est un marché très difficile et je l'utilise seulement dans des cas précis », a déclaré le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi. Le ton est donc donné pour l’hiver.