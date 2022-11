Mercato PSG : Un transfert historique se prépare au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 30 novembre 2022 à 22:14

Malgré les récentes sorties rassurantes du PSG, Kylian Mbappé pourrait bel et bien faire ses valises l’été prochain dans le cadre d’un transfert historique.

Ce mercredi, The Athletic confirme que Kylian Mbappé est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024 avec une année supplémentaire en option. Pour éviter de le voir partir librement dans deux ans, le club de la capitale pourrait se résoudre à écouter les offres concernant un éventuel transfert de Mbappé dès la fin de l’exercice en cours. Après avoir repoussé le Real Madrid à l’été 2021 avec des offres avoisinant les 180 et 200 millions d’euros, les dirigeants parisiens pourraient encore se montrer plus gourmands si l’international français de 23 ans continue d’afficher la même forme que celles à la Coupe du monde au Qatar.

Le tabloïd britannique assure qu’en cas de départ, Mbappé devrait battre le record d’indemnité de transfert de son coéquipier Neymar et ses 222 millions d’euros du FC Barcelone au Paris SG en août 2017. La source anglaise parle même d’un transfert « historique » pour les Rouge et Bleu. Le Real Madrid, Liverpool et Manchester United étant prêts à revenir à la charge pour l’enfant de Bondy. Conscient qu’il sera difficile de retenir le champion du monde 2018 s’il souhaite vraiment changer d’air, Luis Campos a récemment ouvert la porte à un départ, notamment chez les Merengues.

PSG Mercato : Luis Campos ne retiendra pas forcément Mbappé

Auteur de prestations XXL à la Coupe du monde au Qatar, avec notamment 3 buts en 2 matchs, Kylian Mbappé a déjà retourné les supporters du Real Madrid, qui demandent désormais à Florentino Pérez d’abandonner son orgueil pour relancer ce dossier l’été prochain. Dans une interview accordée à COPE, Luis Campos a ouvertement reconnu qu'il ne pouvait pas forcément s’opposer à un avenir madrilène pour Mbappé. « Mbappé au Real Madrid ? Il a pris sa décision et en ce moment il se porte très bien au PSG. À Paris, ils doivent profiter d'avoir l'un des meilleurs, sinon le meilleur du moment. Mais dans le futur, je ne sais pas », a confié le dirigeant parisien.