PSG Mercato : Mbappé, un cadre du Real envoie un message à Pérez

Publié par Ange A. le 03 décembre 2022 à 05:15

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé fait de nouveau parler au PSG, un cadre du Real pousserait de nouveau pour son transfert à Madrid.

Longtemps présenté comme un sérieux candidat au départ, Kylian Mbappé a rempilé avec le Paris Saint-Germain à la surprise générale. Annoncé au Real Madrid alors qu’il était en fin de contrat la saison dernière, le champion du monde tricolore a opté pour une prolongation de son contrat. Quelques mois après cette signature, son avenir à Paris semble de nouveau compromis. La faute à des promesses non tenues de la part de la direction du PSG pour le mercato. Malgré cette situation, l’attaquant de 23 ans réalise un début de saison canon avec le PSG. L’ancien monégasque compte 19 réalisations et 5 passes décisives en 19 apparitions en club. Il brille également au Mondial avec trois buts déjà inscrit en phase de poules. Au vu de sa situation à Paris, un possible départ vers le Real est de nouveau évoqué.

PSG Mercato : Un cadre du Real pousse pour le transfert de Mbappé

Selon les informations de Defensa Central, Kylian Mbappé devrait disposer d’un bon de sortie au terme de la saison. Conseiller sportif du club de la capitale, Luis Campos n’avait pas d’ailleurs fermé la porte à cette hypothèse. Pour la source espagnole, un cadre du Real Madrid serait encore emballé par la venue du Bondynois. Le média croit savoir que Karim Benzema militerait de nouveau pour la venue de son jeune compatriote dans la capitale espagnole.

Une arrivée qui serait également souhaitée par Florentino Pérez. Mais le président des Merengues aurait fixé certaines exigences dans ce dossier. Le dirigeant madrilène s’attend notamment à ce que le champion du monde fasse certains sacrifices au niveau financier. Il devra entre autres revoir ses prétentions salariales à la baisse et céder une bonne partie de ses droits à l’image. Reste maintenant à savoir si le patron du Real sera exaucé dans les prochains mois.