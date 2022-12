PSG Mercato : Real Madrid, Pérez fixe ses conditions à Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 01 décembre 2022 à 19:45

Prêt à relancer le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid ne compte pas se ruiner pour autant. Florentino Pérez aurait fixé ses conditions à la star du PSG.

Ce jeudi, le média espagnol Defensa Central assure que Florentino Pérez serait désormais disposé à lancer un quatrième essai pour Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Alerté par les « Socios » sur les réseaux sociaux, le président du Real Madrid serait prêt à pardonner à l’attaquant de 23 ans l’affront fait aux Merengues en mai dernier lorsqu’il avait décidé d’ignorer sa parole donnée pour prolonger avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, dont une saison en option. Toutefois, l’homme d’affaires espagnol ne serait plus disposé à tout céder à l’international français. Pour rejoindre son ami Karim Benzema à Santiago Bernabeu, l’enfant de Bondy devrait donc s’attendre à faire d’énormes concessions.

PSG Mercato : Mbappé prêt à faire des sacrifices pour signer au Real ?

En effet, Defensa Central indique que Florentino Pérez souhaiterait que Kylian Mbappé comprenne qu’il sera traité de la même façon que les autres et que le Real Madrid sera toujours plus grand que lui. S’il débarque à Madrid, le natif de Bondy devra donc se plier aux règles du Real en ce qui concerne les opérations de marketing et publicitaires, à l'inverse de ce qu'il a fait en Equipe de France en réclamant le contrôle de ses droits à l’image.

En deuxième lieu, le protégé de Christophe Galtier devra aussi renoncer à une importante partie de l’énorme salaire qu’il touche au Paris SG puisqu’il devra s’inscrire dans la grille salariale des Merengues. S’il est prêt à consentir tant de sacrifices, le champion d’Europe en titre lancera une quatrième offensive pour recruter Mbappé à la fin de l’exercice 2022-2023. Selon The Athletic, le Paris SG pourrait ouvrir la porte à un départ de son numéro 7 en cas d’offre historique.