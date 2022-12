France-Pologne (3-1) : Giroud entre dans l'histoire des Bleus !

Publié par Dylan le 04 décembre 2022 à 18:01

Buteur contre la Pologne ce dimanche, Olivier Giroud est entré dans l'histoire de l'Équipe de France en devenant son plus grand buteur.

Incroyable Olivier Giroud. Alors que la France vient de se qualifier pour les quarts de finale du Mondial 2022 en battant la Pologne (3-0), l'ancien montpelliérain a marqué en première période. Ainsi, avec un 52ème but sous le maillot Bleu, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Équipe de France devant un certain Thierry Henry (51 réalisations).

Face à des Polonais bien regroupés, Giroud a profité d'une superbe passe de Kylian Mbappé pour ouvrir le score d'une frappe croisée juste avant la mi-temps (1-0). Si ce but marquera à jamais la carrière du buteur de 36 ans, il fait aussi beaucoup de bien à une Équipe de France malmenée par la bande à Robert Lewandowski. À la demi-heure de jeu, les Bleus ont retenu leur souffle lorsque Piotr Zielinski a envoyé un missile depuis le point de penalty. Heureusement, Hugo Lloris, qui fête sa 142ème sélection, a réalisé un splendide arrêt réflexe pour maintenir en vie les siens. Kylian Mbappé a doublé la mise à un quart d'heure de la fin du match sur une frappe imparable pour Wojciech Szczęsny (2-0), avant de s'offrir un second but à la 91ème minute (3-0). Le penalty transformé de Robert Lewandowski (3-1) a sauvé l'honneur des Polonais.

Olivier Giroud deuxième meilleur buteur de la France au Qatar

S'il est entré dans l'histoire de l'Équipe de France grâce à son but inscrit contre la Pologne, Olivier Giroud impressionne de manière plus générale dans cette Coupe du Monde au Qatar. Lui qui n'avait inscrit aucun but lors du sacre des Bleus au Mondial 2018, est déjà à trois réalisations en quatre matchs disputés. Il est donc le deuxième meilleur buteur de l'équipe dirigée par Didier Deschamps, derrière Kylian Mbappé (5). Pour rappel, l'attaquant de 36 ans avait d'abord réalisé un doublé face à l'Australie lors du premier match de la phase de poules, avant de marquer contre la Pologne.

Mbappé, lui, est désormais seul en tête du classement des buteurs au Qatar. À seulement 23 ans, il a déjà inscrit 33 buts en 63 sélections. Des statistiques folles qui laisseraient penser que le prodige de Bondy pourrait aisément battre le record de buts d'Olivier Giroud à l'avenir. Les Bleus affronteront l'Angleterre ou le Sénégal lors du prochain tour.