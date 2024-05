Equipe de France : Olivier Giroud annonce sa retraite

A 37 ans, Olivier Giroud annonce sa retraite internationale. L’attaquant de l’AC Milan veut laisser la place aux jeunes et finir en beauté avec une équipe compétitive après l’Euro 2024.

Le dernier trophée manquant

C’était attendu, et c’est maintenant confirmé. Dans une interview accordée au quotidien L’Equipe, Olivier Giroud a déclaré qu’il prendra sa retraite internationale après l’Euro 2024, qui se tiendra en Allemagne du 14 juin au 14 Juillet prochain. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus veut finir avec une équipe compétitive.

Son objectif est simple : gagner le dernier trophée important qui lui manque avec l’Equipe de France. Autre enjeu pendant ce tout dernier tournoi, l’ancien attaquant d’Arsenal veut franchir la barre symbolique des 60 buts en sélection (57 actuellement).

Olivier Giroud annonce qu’il prendra sa retraite internationale après l’Euro !https://t.co/jDBcJueqqH — Foot Mercato (@footmercato) May 23, 2024

Olivier Giroud : « Laisser la place aux jeunes »

Dans son interview , Olivier Giroud a eu des mots forts pour la jeune génération arrivant en EDF : « En étant honnête, il faut se dire que ce sera ma dernière compétition avec les Bleus. Évidemment, ça va beaucoup me manquer. Mais je pense que l’équipe de France, ce sera terminé après l’Euro. Il faut laisser la place aux jeunes« .

L’attaquant qui s’apprête à rejoindre la MLS et le Los Angeles FC est aussi lucide sur ses capacités. Son corps lâche petit à petit, comme l’a expliqué son ancien coéquipier en « Bleus » Raphael Varane. « il faut aussi savoir ne pas faire la saison de trop. Après, il ne faut jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas ton eau », mais il faut être réaliste.

Comme je l’ai dit, je ressens aussi une fatigue physique et mentale« . Une page est donc sur le point de se tourner avec la fin de l’histoire d’amour entre Olivier Giroud et l’Equipe de France. 131 matchs joués et 57 buts, un bilan impressionnant.