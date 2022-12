Équipe de France : L'arme fatale des Bleus contre la Pologne dévoilée

Publié par Dylan le 04 décembre 2022 à 13:08

À quelques heures du huitième de finale de Coupe du Monde face à la Pologne, l'Équipe de France a rendu hommage à son dernier rempart.

Sans lui, ils ne seraient rien. C'est ce que pensent à l'unanimité les Bleus d'Hugo Lloris, le portier numéro 1 de l'Équipe de France. À quelques heures du coup d'envoi du huitième de finale contre la Pologne, celui qui garde également les cages de Tottenham en club a été mis à l'honneur dans l'émission Téléfoot. Fabien Barthez, ancien gardien tricolore entre 1994 et 2006 est l'un de ceux ayant tenu à saluer son parcours : « J'espère qu'il va gagner une deuxième Coupe du monde. Si Hugo termine comme meilleur gardien français de tous les temps, j'en serai hyper fier » a-t-il lancé.

Avec 141 sélections, Lloris est le joueur le plus expérimenté de l'effectif de Didier Deschamps. Alors forcément, il sera bien présent dans les buts contre la bande à Robert Lewandowski ce dimanche. En marge de ce rendez-vous, certains de ses coéquipiers se sont également exprimés sur son cas comme Steve Mandanda : « C'est le meilleur gardien de la compétition. Et si on est champions du monde, c'est en grande partie grâce à lui » a salué le portier numéro 3 des Bleus.

Hugo Lloris va égaler le record de sélections de Lilian Thuram en Équipe de France

Plus que le dernier rempart des Bleus, Hugo Lloris est l'arme fatale de Didier Deschamps. Joueur très expérimenté, il va également battre un record face à la Pologne ce dimanche : celui du plus grand nombre de sélections chez les Bleus, actuellement détenu par Lilian Thuram (142). En cas de victoire, le portier des Spurs pourrait même devenir le seul détenteur du record s'il dispute un éventuel quart de finale.

En attendant, Hugo Lloris a reçu énormément de soutien. « Ton travail et ton professionnalisme t'ont amené jusque-là, aujourd'hui. Tu le mérites, donc savoure bien ces moments-là et j'espère qui en aura beaucoup d'autres à venir » a également félicité le buteur tricolore Olivier Giroud, qui possède lui aussi un grand nombre de sélections en Équipe de France (116). La France retrouvera l'Angleterre ou le Sénégal en cas de qualification en quarts de finale ce dimanche.