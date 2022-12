PSG : Coupe du monde, Hakimi envoie déjà un message à Mbappé

Publié par Ange A. le 11 décembre 2022 à 07:16

La France affronte le Maroc en demi-finales du Mondial. Achraf Hakimi a annoncé la couleur à son coéquipier au PSG Kylian Mbappé.

Plus que trois Parisiens sont en lice en Coupe du monde. Après Lionel Messi avec l’Argentine, Achraf Hakimi puis Kylian Mbappé ont validé leurs tickets pour le dernier carré du Mondial. Le Maroc d’Hakimi a créé la surprise en éliminant le Portugal de Vitinha, Nuno Mendes et Danilo Pereira. Les Bleus ont disposé de l’Angleterre pour se hisser en demi-finales. Alors que l’Argentine de Messi croisera le fer avec la Croatie, Marocains et Français se disputeront une place en finale. Cette affiche sera particulière pour Achraf Hakimi. Lequel sera opposé à Kylian Mbappé. Sur son compte Twitter il a réagi à la qualification des Bleus aux dépens des Three Lions. Il a adressé un message concis à l’attaquant du Paris SG.

PSG : Mondial, Achraf Hakimi donne déjà rendez-vous à Kylian Mbappé

Le latéral droit du Paris Saint-Germain semble impatient de retrouver Kylian Mbappé. Achraf Hakimi l’a fait savoir dans un message publié sur le réseau social. « À bientôt mon ami », a posté le Lion de l’Atlas tout en prenant soin de tagguer l’attaquant vedette du PSG. Les deux hommes s’affronteront notamment sur le même couloir lors de cette affiche. Le Maroc et la France s’affrontent mercredi prochain. Reste maintenant à savoir si les Marocains écriront de nouveau l’histoire.

En écartant le Portugal, le Maroc est devenu le premier pays africain de l’histoire à se hisser dans le dernier carré de la Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas réalisent d’ailleurs un parcours exceptionnel après avoir battu des cadors comme l’Espagne et la Belgique aux précédents tours. Ils disposent en outre de la meilleure défense du tournoi avec un seul but encaissé. Sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps se méfie de ce futur adversaire comme il l’a fait savoir après la victoire contre l’Angleterre.