ASSE : Colère des supporters de Saint-Etienne, Loïc Perrin aussi visé

Publié par ALEXIS le 12 décembre 2022 à 14:31

Epargné par les supporters de l’ ASSE depuis le déclenchement de la crise au club, Loïc Perrin est désormais visé par les ultras.

Mécontents depuis la relégation de l’ ASSE en Ligue 2, les supporters stéphanois ne manquent pas une occasion de critiquer la gestion des deux propriétaires : Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Après une première partie de saison marquée par une décevante 20e et dernière place de Ligue 2 pour l’AS Saint-Etienne, Jean-François Soucasse (président exécutif) a fait l’objet de quelques attaques et critiques de la part du peuple vert. Quant au nouvel entraîneur Laurent Batlles (47 ans) et Loïc Perrin (37 ans), ils étaient épargnés jusque-là.

Mais ces derniers jours, l’emblématique capitaine, devenu coordinateur sportif de l’ ASSE, est au centre des attaques des ultras. Il est visé par les Green Angels 92 et les Magic Fans 91. Ces supporters ont écrit sur des banderoles dont les photos sont publiées par Evect : « Perrin : amour du club, incompétence, copinage », « on ne veut pas d'un Romeyer 2.0 », ou encore « Perrin légende du club devenu le pantin d'une direction sans ambition. »

ASSE : Loïc Perrin responsable des mauvais résultats de Saint-Etienne ?

Après sa retraite sportive en 2020, Loïc Perrin a été nommé officiellement coordinateur sportif de l’ ASSE en décembre 2021, au lendemain de l'éviction de Claude Puel. Mais sa première expérience en tant que dirigeant n’est pas une réussite. Les Verts ont été relégués en Ligue 2 à l’issue de la saison 2021-2022, soit six mois après la nomination de l’ancien défenseur central. Il avait aussi validé le choix Pascal Dupraz (60 ans), qui n’a pas réussi à maintenir les Verts en Ligue 1. Pour la succession de Dupraz, Loïc Perrin a également été favorable à la nomination de Laurent Batlles, actuellement en échec sur le banc de touche de l’ ASSE. Son équipe est la lanterne rouge du championnat et menacée de descente en National. En tant de responsable sportif, Perrin a donc sa part de responsabilité dans les mauvais résultats des Verts.