ASSE Mercato : Succession de Dupraz, de nouveaux indices tombent

Publié par ALEXIS le 01 juin 2022 à 14:41

ASSE Mercato : Les dirigeants de l’AS Saint-Étienne sont en contact avec Batlles pour prendre la place de Dupraz. L'un d'eux a lâché de nouveaux indices.

ASSE Mercato : Des contacts noués avec Batlles, mais...

Ce n’est plus un secret, la direction actuelle de l’ ASSE veut engager Laurent Batlles pour conduire l’équipe des Verts en Ligue 2 la saison prochaine. Libre de tout engagement, le technicien de 46 ans a été contacté par les dirigeants stéphanois, dont Loïc Perrin. Le coordinateur sportif veut faire revenir son ancien coéquipier à l’AS Saint-Étienne où il avait entamé sa reconversion. Laurent Batlles a en effet dirigé la réserve stéphanoise et a été adjoint de Christophe Galtier (2015-2016), avant son départ à l’ES Troyes AC en juin 2019. Mais le retour de l’ancien joueur de l’ ASSE (2010-2012) à Geoffroy-Guichard est loin d’être acquis.

D’après les indiscrétions de L’Équipe, « les discussions vont se poursuivre dans les prochains jours » après de premiers contacts noués cette semaine. Cependant, « elles pourraient être plus compliquées que prévu, car Laurent Batlles aimerait continuer à entraîner en Ligue 1 » à en croire la source. Mais aussi « avoir une visibilité claire du nouveau projet des Verts, étant donné que la vente du club reste en suspens », d'après le quotidien sportif.

Soucasse espère une annonce sur le nouveau coach dans les meilleurs délais

Interrogé par France Bleu Saint-Étienne Loire sur le dossier de la succession de Pascal Dupraz, dont le contrat n’a pas été prolongé, Jean-François Soucasse a gardé secret le contenu des négociations avec Laurent Batlles. Néanmoins, il a indiqué que c’est bien le coordinateur sportif qui est à la manœuvre dans ce dossier : « Ce sujet est dans les mains de Loïc Perrin. »

Alors que But Football Club a révélé la date du 12 juin pour connaître le futur entraineur de l’ ASSE, le président exécutif du club ligérien n’a pas confirmé ce délai. « J’espère que nous serons en capacité de faire des annonces positives dans les meilleurs délais. Je ne vous donne pas de délai parce que ce qu'il faut c'est du travail, une recherche... aller à ce qui paraît le plus efficace », a-t-il expliqué.