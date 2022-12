ASSE : Un ancien de Saint-Etienne montre la voie du maintien

Publié par ALEXIS le 12 décembre 2022 à 21:01

Natif de Saint-Étienne et ancien joueur de l’ ASSE, Loris Néry s’est penché sur la situation difficile de son club formateur en Ligue 2.

Formé au sein de l’académie de l’ ASSE (1999-2010), puis lancé en Ligue 1 sous le maillot des Verts lors de la saison 2010-2011, Loris Néry évolue au Grenoble Foot depuis 2020. À l’occasion du match amical qui a opposé l’AS Saint-Étienne au GF38, vendredi (3-1), le défenseur de 32 ans a été interrogé par Evect, sur la situation des Verts. Il estime que l’équipe stéphanoise pratique un jeu plaisant, mais cela n’est pas suffisant. « C’est une équipe qui est agréable à regarder et à voir jouer. Les joueurs produisent un très beau football. Malheureusement, ce football, ce beau jeu offensif ne rapporte pas assez de points. Le constat est là et il est criant. »

ASSE : La consigne de Loris Néry pour le maintien de Saint-Étienne en L2

Selon Loris Néry, l’ ASSE doit travailler sur son aspect mental, en plus de se mettre à niveau physiquement. « Quand on est dans une spirale négative, on sait que le moindre truc va faire que cela va basculer pour l’adversaire et pas pour soi. Cela fait partie du foot. Je ne veux pas donner de leçons à Laurent Batlles ou à d’autres, mais à un moment donné, je pense qu’il faut que l’AS Saint-Étienne se mette dans la peau d’un 20e de Ligue 2 », a conseillé l’arrière latéral de Grenoble Foot 38, tout en prenant leur exemple la saison passée : « Nous on l’a vu l’année dernière, quand on était dans le dur, on s’est remis dans des bases de combat, de premier et deuxième ballons. Même si on était moins séduisants, moins beaux à voir jouer. »

Dernière au classement de la Ligue 2 avec 11 points et 28 buts encaissés en 15 journées, l’ ASSE est vraiment dans une spirale négative. Elle a gagné un seul de ses six derniers matchs en Ligue 2, soit précisément 4 défaites et un nul. Pour éviter la descente en National, la direction stéphanoise a décidé de sortir le chéquier, afin de recruter des joueurs en renfort, pendant le mercato hivernal en janvier. Espérons pour le club ligérien qu'il trouve les joueurs capables d'assurer leur maintien en L2.