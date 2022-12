FC Barcelone Mercato : Le Barça peaufine la signature d'un espoir

Publié par Thomas G. le 16 décembre 2022 à 20:33

Conscient de la qualité de son centre de formation, le FC Barcelone aurait bouclé la prolongation d'un jeune espoir espagnol.

Le nouveau projet du FC Barcelone continue de prendre forme. Le président Joan Laporta souhaite miser sur la jeunesse pour revenir au sommet. Dans cette optique, les Blaugranas ont démarré une nouvelle stratégie en prolongeant les jeunes joueurs prometteurs de l’effectif. Ronald Araujo, Gavi, Ansu Fati ou encore Pedri ont récemment prolongé leurs contrats. Les dirigeants du Barça souhaitaient poursuivre cette stratégie en proposant un nouveau contrat au néo-international espagnol Alejandro Balde.

Depuis plusieurs semaines, les négociations étaient en cours entre l’entourage du joueur et le Barça et le dossier a connu un nouveau tournant. Selon les informations de Sport, Alejandro Balde et le FC Barcelone sont parvenus à un accord pour une prolongation jusqu’en 2027. Grâce à cette prolongation, l’international espagnol devrait toucher le même salaire que Gavi et Ronald Araujo. Les dirigeants du Barça continuent leur stratégie avec cette nouvelle prolongation et une clause libératoire de 500 millions d’euros a été ajoutée dans le bail d’Alejandro Balde. L’officialisation devrait avoir lieu lorsque le FC Barcelone pourra inscrire le nouveau contrat du latéral de 19 ans auprès de la Liga.

FC Barcelone Mercato : Un deuxième défenseur pourrait prolonger

Après Alejandro Balde, le FC Barcelone souhaiterait surfer sur cette bonne dynamique en prolongeant le contrat de Marcos Alonso. L’international espagnol est en fin de contrat en juin prochain et les Blaugranas veulent l’intégrer dans le nouveau projet. La polyvalence et l’expérience du défenseur de 31 ans sont très appréciées en interne. Les prolongations de Marcos Alonso et Alejandro Balde pourraient sceller l'avenir de Jordi Alba en Catalogne. Le Barça pourrait passer à l’action à la fin du mois de janvier pour prolonger Marcos Alonso. Dans le même temps, la quête d’un nouveau défenseur droit est toujours en cours. Arnau Martinez, Diogo Dalot, Juan Foyth et Pedro Porro sont pistés par le FC Barcelone.