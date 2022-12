PSG Mercato : Mbappé va signer au Real, une déclaration forte tombe

Publié par JEAN-LUC D le 17 décembre 2022 à 09:43

Malgré sa prolongation avec le PSG, Kylian Mbappé devrait bien rejoindre le Real Madrid. L’attaquant de 23 ans devrait bien défendre les couleurs madrilènes.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé pourrait prétendre à un départ dès l’été prochain. L’Équipe a expliqué il y a quelques jours que l’attaquant de 23 ans est en réalité lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, la dernière année supplémentaire étant à la seule appréciation. Pour éviter de le voir partir gratuitement à l’été 2024, Mbappé pourrait donc être autorisé à négocier avec le club de son choix au terme de la saison en cours.

Et comme pour confirmer cette hypothèse, un membre de la direction parisienne a confié au média anglais The Telegraph que Nasser Al-Khelaïfi pourrait laisser convaincre par un chèque d’un certain montant pour son numéro 7. « Si les gens se rendent compte de la valeur de Kylian aujourd'hui, ils se rendront compte de l'importance qu'il a pour le club. Avec Kylian, c'est énorme. La valeur de Kylian ? 300-350 millions d'euros », a-t-il expliqué. Concernant la prochaine destination de l’enfant de Bondy, certains médias espagnols placent toujours le Real Madrid en tête.

Mercato PSG : Retrouvailles déjà programmées entre Mbappé et le Real

Attendu librement au Real Madrid en fin de saison dernière, Kylian Mbappé a finalement fait le choix de poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain. S’estimant trahi, le club madrilène ne souhaiterait plus recruter le Champion du monde 2018. Une décision radicale à laquelle ne semble pas croire le journaliste Edu Aguire. Sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito, le chroniqueur espagnol a indiqué que « Mbappé va finir par jouer au Real Madrid à un moment de sa vie . Dans un an, dans deux ans ou dans quatre ans. »

Reste maintenant à savoir si Florentino Pérez acceptera de s’aligner sur les exigences du Paris SG pour déloger le partenaire de Messi et Neymar dès l’été prochain.