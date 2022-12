PSG Mercato : Al-Khelaïfi prêt à vendre Mbappé ? Un prix tombe

Publié par JEAN-LUC D le 16 décembre 2022 à 16:33

Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, pourrait se résoudre à laisser partir Kylian Mbappé l’été prochain, à condition de recevoir un très gros chèque.

À la faveur d’un entretien avec le quotidien L’Équipe, début décembre, Nasser Al-Khelaïfi avait laissé planer le doute sur l’avenir de Lionel Messi et Kylian Mbappé. « Cette année, c’est la Coupe du monde. J’espère que Messi et Mbappé seront les plus forts de la Coupe du monde. Après, on parlera », avait notamment confié le président du Paris Saint-Germain. Selon la presse anglaise, l’attaquant français de 23 ans ne serait plus si indéboulonnable. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, l’ancien joueur de l’AS Monaco pourrait être placé sur le marché des transferts en cas de proposition historique.

PSG Mercato : Kylian Mbappé transféré pour 350M€ ?

Actuellement concentré sur la finale de la Coupe du monde, qu’il s’apprête à disputer avec l’Equipe de France contre l’Argentine, Kylian Mbappé continue de faire spéculer les médias étrangers en ce qui concerne son avenir avec le Paris Saint-Germain. Déçu par le dernier recrutement estival de ses dirigeants, le coéquipier de Lionel Messi et Neymar Jr envisagerait de changer d’air à l’issue de la saison en cours. D’ailleurs, un membre de la direction parisienne cité par le tabloïd britannique The Telegraph assure que Nasser Al-Khelaïfi pourrait se laisser convaincre par un transfert de Mbappé si un club lui proposait une somme comprise entre 300 et 350 millions d’euros.

« Si les gens se rendent compte de la valeur de Kylian aujourd'hui, ils se rendront compte de l'importance qu'il a pour le club. Avec Kylian, c'est énorme. La valeur de Kylian ? 300-350 millions d'euros », a-t-il confié au média anglais. Reste maintenant à savoir quel club voudra investir un tel montant pour déloger Mbappé du Paris SG. Le Real Madrid n’ayant toujours pas pardonné au joueur sa volte-face de mai dernier.