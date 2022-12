LOSC : Letang fait une annonce importante sur le Mercato de Lille

Publié par ALEXIS le 17 décembre 2022 à 15:48

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato d’hiver, le président du LOSC, Olivier Letang, a lâché des indices sur le marché lillois en janvier.

Septième de Ligue 1 avant la trêve de la Coupe du monde 2022, le LOSC est encore loin de son objectif de la saison. Champions de France en 2021, les Lillois visent une place sur le podium du championnat, afin de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Ils ont 5 points de retard sur le Stade Rennais, actuel 3e, et espèrent se positionner dès la reprise du championnat, pour la course pour le podium. Nommé en juillet à la succession de Jocelyn Gourvennec, Paulo Fonseca commence à imprimer son empreinte à Lille OSC, après une période d’adaptation. Son équipe a d’ailleurs réussi une série de trois victoires avant de s’incliner contre l’OL (1-0), lors de la 13e journée.

LOSC : Létang douche le Mercato hivernal de Lille

En effet, les Dogues ont été en difficulté en début de saison, car ils ont perdu plusieurs joueurs importants à l’été : Sven Botman, Domagoj Bradaric, Burak Yilmaz, Zeki Celik, Renato Sanches, Amadou Onana, Yusuf Yazici ou encore Xeka. Sans oublier Reinildo Mandava, transféré l’Atlético Madrid en janvier 2022. Bien que très ambitieux et malgré les départs de l’été, le LOSC n’attend pas forcément des renforts en janvier. Le club nordiste reste quand même attentif aux opportunités intéressantes. À la question de savoir qu’elle est la stratégie du club pour ce mercato, Olivier Letang a répondu, dans Le 11 Lillois : « Avec Paulo (Fonseca) nous ne sommes pas fan de réintégrer des joueurs dans un effectif. On est bien évidemment en éveil par rapport au marché, mais on a actuellement un groupe de qualité. On ne peut pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs. On est très content de l’effectif que nous avons aujourd’hui. »