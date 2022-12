OM Mercato : Le FC Barcelone à la lutte avec Marseille pour un milieu

Publié par Timothée Jean le 21 décembre 2022 à 14:15

En quête de nouveaux renforts dans l’entrejeu, l’ OM est intéressé par un milieu de terrain belge, également suivi par le FC Barcelone.

Maintenant que la Coupe du monde au Qatar a pris fin avec la victoire de l’Argentine face à l’Equipe de France (3-3, 4-2 aux t.a.b.), la Ligue 1 va prendre ses droits dès la semaine prochaine avec des chocs très attendus. Du côté de Marseille, les hommes d’Igor Tudor accueilleront jeudi prochain le Toulouse FC avec la ferme volonté de s’imposer à domicile. 4e de Ligue 1, l’ OM compte entamer cette seconde partie de saison par un succès au stade Vélodrome.

En attendant, les dirigeants de l’Olympique de Marseille s’activent déjà en coulisse pour renforcer leur effectif. Lors de sa dernière prise de parole, le président Pablo Longoria a particulièrement laissé la porte ouverte à l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain. L’objectif des Phocéens est de compenser l’indisponibilité d’Amine Harit et anticiper le prochain départ de Gerson. Pour étoffer ce secteur de jeu, la direction de l’ OM étudie plusieurs pistes et l’une d’entre elles mène en Belgique. Comme l’indique le journaliste Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille fait partie des sérieux prétendants pour Nicolas Raskin.

OM Mercato : Marseille face à une rude concurrence pour Nicolas Raskin

Le milieu de terrain du Standard de Liège est une cible de longue date de l’ OM. Les Marseillais avaient déjà tenté de le recruter l’été dernier, sans succès. Les dirigeants belges ne souhaitaient en aucun cas perdre leur jeune prodige. Sauf que sa situation a bien évolué cette saison. Nicolas Raskin arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Standard de Liège et refuse jusqu’ici de prolonger son bail, car il a visiblement des envies de départ très tenaces.

Cette position ferme du joueur commencerait donc à agacer ses dirigeants qui auraient décidé de l’envoyer en équipe réserve. Les négociations pour la prolongation de son contrat seraient dorénavant au point mort et le jeune joueur devrait changer de club dès cet hiver s’il souhaite bénéficier de plus de temps en cette seconde partie de saison. En quête de renfort dans l’entrejeu, l’OM envisagerait ainsi revenir à la charge pour sa signature. Le club phocéen n’est cependant pas seul sur ce coup. Le confrère explique que d’autres « clubs français, anglais, italiens et allemands » seraient aussi sur ses traces. Pour sa part, El Mundo précise que le FC Barcelone envisagerait aussi de recruter gratuitement Nicolas Raskin à l’issue de la saison. La bataille pour la signature du jeune joueur belge s’annonce ainsi très rude.