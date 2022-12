OM Mercato : Une formidable opportunité pour Longoria en Belgique

Publié par Timothée Jean le 19 décembre 2022 à 13:34

En quête d’un nouveau milieu de terrain, le président de l’ OM, Pablo Longoria, pourrait boucler une belle signature en Belgique à moindre coût.

Le prochain mercato hivernal sera sans doute très agité du côté de l’ OM. Malgré la trêve internationale occasionnée par la Coupe du monde au Qatar, la direction phocéenne ne chôme pas et se projette déjà sur son prochain recrutement. Éliminés de toutes compétitions, les Marseillais comptent profiter de cette fenêtre de transferts pour se renforcer à plusieurs postes clés, à commencer par l’entrejeu.

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, expliquait lui-même que son club s’activait en coulisse pour recruter un nouveau milieu de terrain afin de compenser la longue absence d’Amine Harit et le probable départ de Gerson. Le renforcement de l’entrejeu demeure donc une priorité pour l’Olympique de Marseille cet hiver. D’ailleurs, pour renforcer ce secteur de jeu, le club phocéen tient une opportunité en or en Belgique. Cible de l’ OM depuis de longues dates, Nicolas Raskin se rapproche d’un départ du Standard de Liège.

OM Mercato : Nicolas Raskin, une aubaine pour Marseille

Le joueur de 21 ans arrive en fin contrat en juin prochain avec le club belge et ne devrait pas prolonger son bail. Et pour cause, la situation entre les deux parties s’est considérablement dégradée ces dernières semaines. Le média La Dernière Heure explique en effet que les négociations entre Nicolas Raskin et la direction du Standard de Liège pour le renouvellement de son bail sont à présent rompues, et ce n’est pas tout. Agacé par l’attitude de Nicolas Raskin, qui refuse prolonger son bail, le club belge aurait décidé de l’écarter de son groupe professionnel. « Comme Amallah, il ne fait plus partie du noyau A, et cherchera à partir cet hiver », explique la source.

Conscient qu’il lui sera difficile de retrouver du temps de jeu à Liège, Nicolas Raskin devrait s’en aller dès cet hiver. Et en cas de départ, quel sera son futur club ? L’ OM semblait comme sa probable destination. Après une première tentative manquée, le club phocéen aura cette fois-ci de grandes chances de le recruter à un prix relativement bas. Toutefois, il reste à savoir si les dirigeants marseillais reviendront à la charge pour sa signature. Ce scénario n'est pas à exclure.