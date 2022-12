PSG Mercato : Un renfort de taille débarque au Paris Saint-Germain

Publié par JEAN-LUC D le 23 décembre 2022 à 14:19

À quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, le PSG vient de s’offrir un renfort de taille. L’organigramme de Paris est renforcé.

En fin de saison dernière, Jean-Martial Ribes avait quitté son poste de directeur de la communication du Paris Saint-Germain. Pour pallier ce départ, Nasser Al-Khelaïfi avait porté son choix sur l’ancien journaliste de Téléfoot, Julien Maynard, nommé en qualité de responsable de la communication sportive du PSG. Mais un renfort de poids devrait bientôt débarquer dans ce département.

En effet, le quotidien Le Parisien révèle ce vendredi que Pascal Ferré, l’ancien rédacteur en chef du magazine France Football, va intégrer la communication sportive des Rouge et Bleu à la mi-janvier. Responsable du Ballon d’Or jusqu’au début du mois de décembre, Pascal Ferré va prendre la tête de la communication sportive de l’équipe première du Paris SG. Après Julien Maynard, en charge les relations presse de l’équipe première, c’est le deuxième journaliste à rejoindre l’organigramme du leader de Ligue 1. Toujours selon la même source, Ferré n’arrive pas seul.

PSG Mercato : Du lourd pour la communication du Paris SG

En effet, Le Parisien ajoute que Michelle Gilbert va également rejoindre le pole communication sportive du Paris Saint-Germain début janvier. Actuelle directrice de la communication pour le groupe META (Facebook, WhatsApp, Instagram…) en Europe, « elle sera plus particulièrement chargée du volet institutionnel lié au siège du club ». Pascal Ferré et Michelle Gilbert rejoindront ainsi David Sudgen, « chargé de la communication liée au président Nasser Al-Khelaïfi et à tous les sujets concernant les multiples branches de QSI, (Qatar Sports Investments), le principal actionnaire du PSG depuis 2011. » Julien Maynard devrait donc travailler désormais sous la direction de Pascal Ferré pour la communication des Rouge et Bleu. Le club de la capitale se renforce ainsi à tous les niveaux pour les joutes à venir.