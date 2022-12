PSG Mercato : Le père de Lionel Messi répond à Nasser Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 22 décembre 2022 à 22:45

Après le sacre de l’Argentine à la Coupe du Monde, Nasser Al-Khelaïfi attend Lionel Messi pour prolonger son bail avec le PSG. Le père du joueur a répondu.

Maintenant que la Coupe du monde est terminée et qu’il a décroché le seul titre qui manque à son impressionnant palmarès, Lionel Messi va désormais se pencher sur son avenir avec le Paris Saint-Germain. Mais Nasser Al-Khelaïfi semble déjà optimiste quant à la prolongation de son joueur de 35 ans comme il l’a laissé entendre au micro de BeIN Sports après la finale entre la France et l’Argentine.

« Comme club, on a cassé les records, le PSG est celui qui a le plus marqué. On est fiers d'eux, d'Hakimi aussi avec cette demi-finale du Maroc. Garder Mbappé et Messi ? Bien sûr, ce sont les deux meilleurs buteurs et joueurs de la Coupe du Monde. Je ne veux pas dire n'importe quoi pour Leo, on avait un accord pour parler après la Coupe du Monde », a confié le président parisien. Et selon les confidences du père de Messi, la tendance serait bel et bien à une prolongation avec le Champion de France en titre.

PSG Mercato : Jorge Messi a confirmé que son fils voulait rester

Mercredi soir, le quotidien Le Parisien a révélé que le Paris Saint-Germain et Lionel Messi seraient parvenus à un accord de principe pour une prolongation de contrat, l’actuel engagement du septuple Ballon d’Or prenant fin en juin prochain. Le média francilien explique qu’un accord aurait été négocié entre Nasser Al-Khelaïfi et le père et agent du joueur, Jorge Messi, au début de ce mois de décembre.

Il ne resterait plus que l'aval du principal concerné avant la finalisation de l’opération. La chaîne ESPN confirme cette nouvelle et indique Jorge Messi aurait assuré au PSG que son fils souhaitait effectivement poursuivre l’aventure en France, où il est désormais épanoui avec sa famille. Le club parisien attend maintenant le retour de vacances de l’enfant de Rosario afin de boucler ce dossier.