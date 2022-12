OM : Un soutien de taille pour Marseille face à Toulouse

Publié par Enzo Vidy le 23 décembre 2022 à 16:19

À six jours de faire son grand retour en Ligue 1 face à Toulouse, l' OM peut déjà compter sur une aide précieuse pour cette rencontre.

Après une première partie de saison assez satisfaisante malgré l'élimination prématurée en Ligue des Champions, l' OM va faire son grand retour en Ligue 1. 4e du classement, les joueurs d'Igor Tudor ne comptent qu'un seul petit point de retard sur le podium, après avoir décroché deux succès précieux juste avant la trêve. Les Marseillais s'étaient d'abord imposés contre l' OL au Vélodrome (1-0), puis à Louis II face à Monaco dans un match complètement fou (3-2).

Lors de ces premiers mois de compétition, l' OM a également pu compter sur un soutien indéniable, son public, qui a toujours répondu présent lors de chaque rencontre à domicile de l'Olympique de Marseille. Les 11 dernières rencontres de Ligue 1 se sont jouées à guichets fermés au Stade Vélodrome, et d'après les informations révélées par France Bleu, le public sera une nouvelle fois au rendez-vous pour la reprise du championnat.

OM-Toulouse FC : Le Stade Vélodrome de nouveau à guichets fermés

C'est dans un Vélodrome volcanique que l' OM va retrouver la compétition jeudi prochain. Pour la 12e fois d'affilée, l'enceinte du Boulevard Michelet sera pleine à craquer face à Toulouse, pour le plus grand bonheur des joueurs d'Igor Tudor. Pour cette deuxième partie de saison, l' OM n'aura pas de coupe d'Europe à disputer, et pourra se concentrer pleinement sur le championnat et la Coupe de France qui reste un objectif majeur pour l'Olympique de Marseille cette saison.

Le dernier trophée remporté par les Marseillais date de 2012 avec une victoire en Coupe de la Ligue. Depuis, l' OM n'a plus rien gagné, et les supporters attendent avec impatience un nouveau titre pour enflammer la Canebière. Reste à savoir si Igor Tudor et son équipe seront capables d'aller chercher une 11e Coupe de France en fin de saison.