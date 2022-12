AS Monaco Mercato : Un joueur de l’ASM tente de résilier son contrat

Publié par ALEXIS le 23 décembre 2022 à 19:05

Un joueur prêté par l’AS Monaco à Metz a demandé à quitter le club Mosellan cet hiver. Mais sa demande a été rejetée, occasionnant le flou sur son avenir.

Prêté par l'AS Monaco au FC Metz pendant le mercato estival, pour une saison, Anthony Musaba (22 ans) ne se sent plus bien en Moselle. Il tente de résilier son contrat au bout de seulement 4 mois. Pas pour revenir à l’ASM où Philippe Clement ne compte pas sur lui, mais pour retourner dans son pays natal aux Pays-Bas. Le père de l’ailier droit a confirmé le désir de son fils de quitter le FCM cet hiver, évoquant un mal-être. « Il a dit à son entraineur qu'il ne se sentait plus capable de rester à Metz, car il était en dépression. Il est stressé tous les matins en allant à l'entraînement, il ne prend plus de plaisir à jouer. Il est même devenu parano et manque de confiance », a expliqué Leonard Musaba, dans L’Équipe.

L’entraineur des Grenats a confirmé l’envie de départ exprimé par Anthony Musaba, tout en se disant d’accord avec sa décision. « Je voyais que ça n'allait pas, qu'il n'était pas vraiment motivé, après le stage. Sauf que nous avons besoin de joueurs motivés. Je lui ai dit que s'il ne se sentait pas capable, c'était mieux pour lui de rentrer chez lui. Il a choisi de rentrer » a-t-il d'abord laissé entendre en conférence de presse, ce vendredi, avant de faire la mise au point suivante : « Rentrer ne veut pas dire partir. La direction a analysé son cas, et nous pensons que c'est mieux s'il reste ici. J'espère qu'il sera capable de revenir. »

AS Monaco Mercato : Le FC Metz s'oppose au départ d'Anthony Musaba

En effet, contrairement à Laszlo Bölöni, qui a donné son accord au départ du joueur de Monaco, Pierre Dréossi, le directeur sportif des Messins, s’est opposé à la rupture de son contrat. Il a donc refusé la demande d’Anthony Musaba, comme le confirme le géniteur de ce dernier : « Monsieur Dréossi nous a expliqué que ce n'était pas possible de laisser partir Anthony parce que c'était un joueur talentueux et qu'il avait dépensé beaucoup d'argent dans ce prêt. Je suis malheureux pour lui, alors je demande publiquement au FC Metz : ‘’laissez-le partir’’ ».

Formé au Vitesse Arnhem, Anthony Musaba a été transféré à l'AS Monaco en juillet 2020. Mais depuis son arrivée dans la Principauté, il enchaine les prêts. Les Monégasques l’ont envoyé d’abord au Cercle Bruges (Belgique), puis à Heerenveen (Pays-Bas) et évidemment au FC Metz. En Lorraine, l’international Espoir néerlandais n'a joué que 7 bouts de matchs de Ligue 2 (pour 0 but, 1 passe décisive). À Monaco, son contrat court jusqu'à juin 2025.