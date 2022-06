FC Metz Mercato : Officiel, le successeur d’Antonetti nommé

Publié par ALEXIS le 16 juin 2022 à 19:31

FC Metz Mercato : Le club relégué en Ligue 2 a nommé un Directeur du Football et un nouvel entraineur à la succession de Frédéric Antonetti, ce jeudi.

FC Metz Mercato : Bölöni remplace Antonetti, Dréossi nommé directeur du football

Relégué en Ligue 2, le FC Metz fait sa mue. Le club a procédé à deux nominations importantes, jeudi. Pierre Dréossi (62 ans) a rejoint le club Mosellan en tant que nouveau directeur du football et Laszlo Bölöni (69 ans) a été nommé entraineur principal, succédant ainsi à Frédéric Antonetti, limogé après la descente du FCM en division inférieure.

« Sur les rives de la Moselle, Pierre Dréossi pilotera désormais la politique sportive du club à la Croix de Lorraine. En ce sens, le néo-dirigeant messin est à l’origine de l’arrivée du nouvel entraineur du FC Metz. Figure bien connue au sein du football hexagonal, Laszlo Bölöni est ainsi nommé à la tête de l’équipe première messine », a communiqué le club Mosellan. Le nouveau coach grenat sera présenté en conférence de presse la semaine prochaine.

« Nantis d’une solide relation de confiance d’abord établie à Rennes puis plus récemment dans la cité athénienne (en Grèce), Pierre Dréossi et Laszlo Bölöni poursuivront donc leur collaboration sur les bords de la Moselle, dès la prochaine saison de Ligue 2 BKT », a souligné la direction du club à la croix de Lorraine.

Bernard Serin se réjouit du duo Dréssi - Bölöni

Dans des propos rapportés par L’Équipe, Bernard Serin a souligné « l’expérience presque inégalable en France » de Pierre Dréossi. « Ensemble, on a réfléchi et décidé de recruter Laszlo Bölöni, un coach expérimenté qui connaisse et sache travailler dans notre futur environnement sportif », a confié le président des Messins. Pour rappel, le nouveau coach des Grenats connait bien la Ligue 1. Il a dirigé l’AS Nancy-Lorraine (1994-2000), le Stade Rennais (2003-2006), l’AS Monaco (2006) et le RC Lens en 2011. Le technicien roumain est arrivé au FC Metz librement, car il était sans club depuis son départ du Panathinaïkos Athènes en mai 2021.