PSG-RC Strasbourg : Paris avec plusieurs stars contre le RCSA

Publié par Thomas le 26 décembre 2022 à 11:50

Après plus d'un mois de pause, le PSG fait son retour sur les terrains face au RC Strasbourg, mercredi. Une rencontre où devrait figurer plusieurs stars.

Bonne nouvelle pour les fans du PSG, le club de la capitale reprend ses droits cette semaine avec la réception du RCSA, 19e du championnat. Un match parfait pour Christophe Galtier, qui pourra reprendre en douceur la compétition face à un mal classé de Ligue 1. Si du côté du RC Strasbourg, la trêve aura permis de se requinquer après un début d’exercice décevant, chez les Parisiens, la Coupe du monde aura davantage laissé des traces. Avec plusieurs mondialistes dans son effectif, le PSG aborde son retour en championnat avec plusieurs incertitudes.

Outre Danilo Pereira, Nuno Mendes ou encore Presnel Kimpembe toujours blessés et attendus pour janvier, le Paris Saint-Germain est toujours dubitatif concernant plusieurs cadres, dont le parcours en Coupe du monde a été prolifique. Toutefois, à en croire L’Équipe, de belles surprises sont à prévoir pour le PSG cette semaine.

PSG : Mbappé, Neymar et Hakimi présents contre le RC Strasbourg

Annoncé diminué pour la reprise du championnat, le Paris SG pourrait bien compter sur ses cadres lors des rencontres contre le RC Strasbourg et le RC Lens. Malgré un temps de repos de plusieurs jours accordé aux Mondialistes, le staff parisien a vu débarquer en début de semaine dernière Kylian Mbappé, moins de 36 heures après sa finale perdue contre l’Argentine. La star du PSG était suivie quelques heures plus tard par son ami marocain Achraf Hakimi, qui avait lui aussi décidé d’écourter ses vacances. Le lendemain, Marquinhos et Neymar avaient emboîté le pas, renforçant davantage le groupe de Christophe Galtier.

D’après le quotidien sportif, ces différents cadres devraient apparaître dans le groupe pour PSG-RCSA mercredi et pourraient grapiller du temps de jeu sur les deux confrontations (Strasbourg et Lens ce week-end). Après une journée de repos hier, un entraînement est prévu cet après-midi avec tous les Mondialistes, hormis certains joueurs dont Lionel Messi, de quoi offrir plus de perspectives au coach parisien pour les prochaines échéances. En ce qui concerne Neymar et Mbappé, les deux attaquants vedettes se sentent prêts à jouer dans deux jours, même si leur temps de jeu devrait être ménagé par Christophe Galtier et son staff. De quoi entrevoir un onze plus étoffé que prévu côté PSG contre les Alsaciens ? Réponse ce mercredi à 21h au Parc des Princes.