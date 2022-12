PSG : Kylian Mbappé lâche une réponse spéciale après Strasbourg !

Publié par JEAN-LUC D le 29 décembre 2022 à 14:26

Comme Benjamin bavard après la Coupe du monde 2018, Kylian Mbappé a désormais sa chanson. L’attaquant du PSG y a répondu après le match contre Strasbourg.

Auteur d’une superbe Coupe du monde 2022 et d’une prestation époustouflante en finale contre l’Argentine, Kylian Mbappé a désormais sa chanson. Le Collectif Ultras Paris a dédié un hymne à la gloire de l’enfant de Bondy afin de lui rendre hommage pour tout le bonheur qu’il distille sur les terrains de football. « Kylian Mbappé, ce joueur qui nous fait tant vibrer / Quand il est lancé, plus rien ne peut l’arrêter / L’enfant de Bondy ne cesse de nous épater / Il joue pour Paris / Fait rêver le monde entier », ont entonné les supporters du Paris Saint-Germain. Et tout logiquement, cela fait plaisir à l’international français de 24 ans.

PSG : Kylian Mbappé envoie un message fort au CUP

Également soutenu par des banderoles dévoilées dans les gradins du Parc des Princes, Kylian Mbappé a apprécié l'affection des supporters du Paris Saint-Germain après sa déception suite à la finale perdue de Coupe du monde 2022 contre l'Argentine. Après le match contre le RC Strasbourg, le buteur parisien a tenu à remercier le CUP pour le soutien et ce chant à sa gloire.

« Je n’ai pas bien entendu le chant, car je suis loin. Mais j’ai entendu mon nom. Ça fait vraiment plaisir, je remercie les supporters. Quand on revient d’une situation comme la mienne, ça fait toujours chaud au cœur de savoir que vous êtes chez vous ici, donc ça fait plaisir », a notamment commenté Mbappé en zone mixte. En plus de cette belle marque d'affection et de respect, Kylian Mbappé a aussi eu le droit à plusieurs banderoles sympathiques de la part du virage Auteuil comme : « Kylian, l’avenir t'appartient », « Meilleur buteur de la CDM pur produit parisien » ou encore « Le champion c'est toi ».