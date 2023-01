PSG : Le terrible aveu de Galtier après la défaite du Paris SG à Lens

Publié par Ange A. le 02 janvier 2023 à 01:04

Le PSG a plié l’échine dimanche soir sur la pelouse du RC Lens. Christophe Galtier s’est livré après ce revers surprise de son équipe.

Le Paris Saint-Germain n’est plus invaincu cette saison. Il a fallu attendre la 17e journée de Ligue 1 et un déplacement à Bollaert pour voir cette série d’invincibilité s’estomper. Dimanche, le club de la capitale s’est incliné trois buts à un contre le RC Lens. Przemysław Frankowski (5e) a ouvert le score avant que Hugo Ekitike ne lui réponde trois minutes plus tard. Loïs Openda (28e) et Alexis Claude Maurice (47e) ont scellé le succès des Sang et or. Lesquels consolident leur place de dauphin du PSG et reviennent à quatre points du club de la capitale. Entraîneur des Rouge et bleu, Christophe Galtier est passé aux aveux après avoir subi sa première défaite avec le club francilien.

PSG : Galtier avoue la supériorité de Lens à Bollaert

Le coach du Paris Saint-Germain estime que son équipe n’était pas au rendez-vous de cette affiche au sommet de la 17e journée du championnat. Le technicien parisien est notamment déçu de la prestation de sa défense face à des Sang et Or cliniques. « Lens mérite sa victoire sur l’ensemble du match. Ce n’est pas la défaite en soi qui me déçoit ou m’agace, mais c’est la manière dont on a concédé nos buts, surtout le premier. Car on avait travaillé les points forts des Lensois. On savait qu’ils étaient très forts dans la transition à partir d’un bloc bas », a d’abord analysé l’entraîneur du PSG.

En l’absence de Lionel Messi et Neymar Jr, Christophe Galtier refuse de se trouver des excuses pour justifier ce revers du Paris SG. L’Argentin est en encore en vacances après son sacre en Coupe du monde. Quant au Brésilien, il est suspendu après son expulsion contre le RC Strasbourg lors de la dernière journée. « Il n’y a pas d’excuses à avoir sur le fait qu’on a perdu parce qu’on avait des absents. Car on va avoir une deuxième partie de saison avec beaucoup de matches, où il y aura des méformes, des blessures et des suspensions. Il faudra être vraiment meilleurs même avec des absences », a prévenu l’entraîneur parisien. Battu par le RC Lens, le PSG se déplace à Châteauroux vendredi pour son entrée en lice en Coupe de France.