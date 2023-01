OM Mercato : Signature imminente d'un ailier à Marseille !

Publié par Thomas le 04 janvier 2023 à 09:00

Toujours à l'affut des très bons coups sur le marché, l'OM devrait enregistrer sous peu la signature d'un ailier en provenance du FC Rousset.

Les lignes bougent à l’Olympique de Marseille et la tendance devrait se poursuivre ces prochaines semaines. Après un début de saison en demi-teinte marqué notamment par une élimination précoce des compétitions européennes, l’ OM se tourne cet hiver sur son mercato pour se renforcer. Après avoir offert une porte de sortie à son indésirable Gerson, parti au Flamengo, puis au jeune Isaak Touré, qui a rejoint Auxerre, les Olympiens cherchent à parfaire leur secteur offensif. Mais l’équipe de Pablo Longoria garde également un œil sur d’autres dossiers dont un plus surprenant, que le club serait proche de finaliser.

OM Mercato : Un joueur va signer à Marseille... pour rejoindre la réserve

D’après les informations du compte Twitter @treize013, l’Olympique de Marseille a depuis quelques temps dans son viseur l’attaquant du FC Rousset SVO Sofiane Sidi Ali. Âgé de 27 ans, l’ailier français évoluant en National 3 devrait être recruté sous peu par l’ OM qui lui offrirait un premier contrat professionnel. L’idée de l’équipe phocéenne serait de renforcer par la suite sa réserve, qui évolue dans la même catégorie que la formation Roussetaine. Le joueur aurait, selon la source, déjà inscrit 10 buts en 11 rencontres de championnat depuis le début de la saison. Des performances qui ont logiquement tapé dans l’oeil de la direction marseillaise.

OM Mercato : Un ailier toujours pisté pour les pros ?

En ce qui concerne l’équipe d’Igor Tudor, la venue d’un ailier est également souhaitée alors que Amine Harit ne rechaussera pas les crampons pour un long moment. Mais pour l’heure, aucune piste chaude n’a été dévoilée et pour cause, à cette période de l’année, les options se font de plus en plus rares. De fait, l’ OM pourrait tout simplement tirer un trait sur la venue d’un renfort à ce poste comme l’a laissé entendre l’entraîneur croate cette semaine. « Offensivement nous n’avons pas de problème. La concurrence est rude à l’ OM. Gueye, Kolasinac ou Gigot sont très bons et n’ont pas joué. C’est bien pour la compétition, on peut finir la saison sans joueur offensif en plus. »