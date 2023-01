OM Mercato : Tudor fait une grande annonce sur le mercato

Publié par Thomas le 03 janvier 2023 à 09:30

Après la victoire de l' OM contre le Montpellier HSC hier soir, l'entraîneur phocéen Igor Tudor a donné des indices sur le mercato hivernal.

Quel recrutement cet hiver pour l’Olympique de Marseille ? Après sa victoire importante glanée lundi soir contre le MHSC, en fermeture de la 18e journée de Ligue 1, l’ OM se tourne logiquement vers son mercato de janvier. Une fenêtre de transferts où les incertitudes sont nombreuses que ce soit dans le sens des départs comme des arrivées. Après avoir offert un bon de sortie à Gerson, parti rejoindre Flamengo ou encore Isaak Touré, prêté à l’AJ Auxerre, le club phocéen étudie la venue d’un attaquant et d’un milieu de terrain. Si pour l’entrejeu, les noms de Ruslan Malinovskyi ou encore Azzedine Ounahi sont régulièrement cités, en ce qui concerne le secteur offensif, les pistes se font rares.

Privé de Amine Harit pour une bonne partie de la saison, l’ OM a vu son entraîneur, Igor Tudor, fait une annonce importante sur le recrutement hivernal, notamment en ce qui concerne le poste d’attaquant. « Offensivement nous n’avons pas de problème. La concurrence est rude à l’ OM. Gueye, Kolasinac ou Gigot sont très bons et n’ont pas joué. C’est bien pour la compétition, on peut finir la saison sans joueur offensif en plus », a annoncé le technicien croate qui envisage donc la possibilité de ne pas pallier le forfait de l’international marocain ces prochaines semaines.

Vainqueur des Montpelliérains, l’ OM garde toutefois une note d’amertume lors de cette rencontre : le carton rouge reçu par Nuno Tavares en fin de partie. Coupable d’une balayette vicieuse sur Arnaud Souquet, qui aura rendu la fin de match électrique entre les deux équipes, le latéral portugais a été sanctionné, laissant ses coéquipiers à 10 pour les dernières minutes. Outre ce geste regrettable, le joueur aurait pu pénaliser l’Olympique de Marseille qui a concédé dans la foulée la réduction du score (Téji Savanier).

Une attitude qui a fortement déplu à Igor Tudor qui a annoncé après la victoire, qu’une sanction serait infligée à Tavares ces prochains jours. « Il a perdu la tête, il va prendre une belle amende. Ça peut arriver, mais il va être mis à l’amende, car ça va nous pénaliser pour la suite. On a de la chance que ça se soit passé à la fin du match. » Ce vilan geste devrait, selon L'Equipe, le priver de deux matches avec l' OM.