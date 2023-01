PSG : La ministre des Sports répond à Mbappé sur Noël Le Graët

Publié par JEAN-LUC D le 10 janvier 2023 à 15:11

Premier à réagir aux propos de Noël Le Graët sur Zidane, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, sait désormais ce que la Ministre pense de sa réaction.

Alors que Zinédine Zidane rêvait de prendre les rênes de l’Equipe de France après la Coupe du monde au Qatar, la Fédération Française de Football a prolongé le contrat de Didier Deschamps jusqu’en juin 2026. De quoi fermer la porte à Zizou. Interrogé à ce sujet sur les ondes de RMC, Noël Le Graët n’a pas pris de gants pour dire ce qu’il pense du champion du monde 1998.

« Zidane au Brésil ? Je n’en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut, dans un club, une sélection. J’y crois à peine. En ce qui me concerne, si Zidane m’a appelé ? Certainement pas. Je ne l’aurais même pas pris au téléphone », s’est lâché le président de la FFF. Des propos vivement critiqués, notamment par Kylian Mbappé. « Zidane, c’est la France. On ne manque pas de respect à une légende comme ça », a répondu l’attaquant du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux. Une réaction qui a particulièrement plu à la ministre des Sports.

Affaire Noël Le Graët : Mbappé félicité par Amélie Oudéa-Castéra

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a salué la prise de position de Kylian Mbappé après la sortie médiatique de Noël Le Graët à l'encontre de Zinédine Zidane. Alors que l’avant-centre du PSG a été le seul international français encore en fonction à se mouiller en prenant clairement position dans cette affaire, le partenaire de Lionel Messi et Neymar a reçu les félicitations du gouvernement à travers Amélie Oudéa-Castéra.

« Sa réaction était exemplaire. Il a tout dit en une ligne et demie. Bravo Kylian. Il a mis exactement les mots qu’on ressentait tous. C’est important que nos plus grands joueurs puissent s’exprimer quand d’autres plus grands joueurs sont abîmés », a expliqué l’ancienne magistrate à la Cour des comptes, puis directrice générale de la Fédération française de tennis. Depuis sa sortie envers l'icône du football, Zinédine Zidane, l’ancien maire de Guingamp, Noël Le Graët, essuie des condamnations du monde entier. Les autorités françaises mettent désormais la pression sur les instances décisionnaires du football afin qu’il soit destitué de son poste de président de la Fédération française de football.