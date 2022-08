Equipe de France : Deschamps jette un froid pour l'arrivée de Zidane !

Publié par Thomas G. le 12 août 2022 à 12:50







Equipe de France : Annoncé sur le départ depuis l'échec à l'Euro, Didier Deschamps s'est exprimé sur son avenir en tant que sélectionneur.

Equipe de France : Didier Deschamps sort du silence

Cet été, Didier Deschamps va fêter ses dix ans à la tête de l’Equipe de France, une décennie couronnée de succès pour l’entraîneur de 53 ans. La sélection tricolore a notamment remporté la Ligue des Nations et la Coupe du monde. L’ancien capitaine des Bleus s’est confié dans un entretien à L’Équipe où le sélectionneur des Bleus évoque son avenir.

« Pour durer, il faut gagner ! Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit que je dois rester, Je suis là pour gagner », a déclaré Didier Deschamps. L’avenir du sectionneur à la tête des Bleus devrait donc être dépendant du parcours des Bleus à la Coupe du Monde au Qatar. En atteignant la demi-finale, les hommes de Didier Deschamps pourraient offrir une prolongation à leur sélectionneur. Le contrat du natif de Bayonne prend fin après la Coupe du Monde, le 31 décembre 2022.

Pour la première fois, son contrat n’a pas été prolongé avant une compétition. « À chaque compétition, la seule vérité est le résultat, en Coupe du monde comme à l'Euro. Il y a toujours un après, qui dépend des résultats. Mais cet après, je n'y pense pas », a indiqué Didier Deschamps. L’entraîneur français est serein sur son avenir malgré les rumeurs d’une arrivée de Zinédine Zidane.

Equipe de France : L’arrivée de Zidane retardée par Deschamps ?

Le sélectionneur des Bleus a profité de cet entretien pour lâcher un indice sur son futur à la tête de l’Equipe de France. Le champion du monde a déclaré : « ll n’y a rien au-dessus de la Coupe du monde. Et je me dis que ce n’est certainement pas la dernière. » Une déclaration qui indique que « Dédé » veut poursuivre son aventure avec l’Equipe de France jusqu’au Mondial aux Etats-Unis. Didier Deschamps pourrait donc continuer en tant que sélectionneur et retarder l’arrivée de Zinédine Zidane.